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"Нужно сказать честно и открыто", - Срна неожиданно высказался об отрыве Динамо от Шахтера
Дарио заявил, что Динамо является фаворитом в борьбе за чемпионство
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"Я бы оценил сезон так же, как и наши болельщики, – не хуже и не лучше. Конечно, никто не доволен за последние полгода нашей ситуацией в чемпионате Украины: потеряно очень много очков – 15. Мы сегодня практически на 10 баллов отстаем от "Динамо", хотя у нас еще есть матч в запасе с "Кривбассом", который нужно сыграть.
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И дай Бог, чтобы было семь очков разницы, но пока мы должны сказать честно и открыто, что "Динамо" является большим фаворитом на победу в чемпионате Украины", - сказал Срна.
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