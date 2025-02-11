"Нужно сказать честно и открыто", - Срна неожиданно высказался об отрыве Динамо от Шахтера

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна оценил итоги команды в осенней части сезона, где "горняки" отстают на данный момент от "Динамо" на 10 очков, но имеют игру в запасе.

"Я бы оценил сезон так же, как и наши болельщики, – не хуже и не лучше. Конечно, никто не доволен за последние полгода нашей ситуацией в чемпионате Украины: потеряно очень много очков – 15. Мы сегодня практически на 10 баллов отстаем от "Динамо", хотя у нас еще есть матч в запасе с "Кривбассом", который нужно сыграть.