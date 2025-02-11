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"Нужно сказать честно и открыто", - Срна неожиданно высказался об отрыве Динамо от Шахтера

Премьер-лига
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Дарио заявил, что Динамо является фаворитом в борьбе за чемпионство

"Нужно сказать честно и открыто", - Срна неожиданно высказался об отрыве Динамо от Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна оценил итоги команды в осенней части сезона, где "горняки" отстают на данный момент от "Динамо" на 10 очков, но имеют игру в запасе.

"Я бы оценил сезон так же, как и наши болельщики, – не хуже и не лучше. Конечно, никто не доволен за последние полгода нашей ситуацией в чемпионате Украины: потеряно очень много очков – 15. Мы сегодня практически на 10 баллов отстаем от "Динамо", хотя у нас еще есть матч в запасе с "Кривбассом", который нужно сыграть.

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И дай Бог, чтобы было семь очков разницы, но пока мы должны сказать честно и открыто, что "Динамо" является большим фаворитом на победу в чемпионате Украины", - сказал Срна.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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