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Новичок Кривбасса: В Украине сильный чемпионат, быстрый футбол
Фердинанд Икенна присоединился к Кривбассу
fckryvbas.com
Нигерийский новичок "Кривбасса" Фердинанд Икенна, рассказал, почему
– Фердинанд, поздравляем в красно-белой семье. Какие твои первые эмоции?
– Я узнал о предложении от "Кривбасса" несколько дней назад. Сразу понял, что это хороший вариант для меня. Ознакомился с историей клуба. "Кривбасс" – это возможность для меня двигаться вперед. Не могу дождаться момента, чтобы показать все, на что я способен на поле.
– Успел ли уже познакомиться с новыми партнерами по команде?
– Да, и я сразу нашел общий язык с африканскими игроками "Кривбасса". Все отлично.
– Что знал об украинском чемпионате?
– В Украине сильный чемпионат, в котором могут развиваться молодые и многообещающие игроки. У них есть все шансы прогрессировать, ведь у УПЛ быстрый футбол.
– Уже знаешь, что у "Кривбасса" лучшие болельщики в мире?
– Да, и я очень жду дебюта за главную команду перед криворожскими болельщиками. Буду отдаваться полностью, чтобы показать свои возможности.
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