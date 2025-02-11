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Новичок Кривбасса: В Украине сильный чемпионат, быстрый футбол

Премьер-лига

Фердинанд Икенна присоединился к Кривбассу

Новичок Кривбасса: В Украине сильный чемпионат, быстрый футбол

fckryvbas.com

Новина українською

Нигерийский новичок "Кривбасса" Фердинанд Икенна, рассказал, почему решил связать свою карьеру с криворожским клубом.

– Фердинанд, поздравляем в красно-белой семье. Какие твои первые эмоции?

– Я узнал о предложении от "Кривбасса" несколько дней назад. Сразу понял, что это хороший вариант для меня. Ознакомился с историей клуба. "Кривбасс" – это возможность для меня двигаться вперед. Не могу дождаться момента, чтобы показать все, на что я способен на поле.

– Успел ли уже познакомиться с новыми партнерами по команде?

– Да, и я сразу нашел общий язык с африканскими игроками "Кривбасса". Все отлично.

– Что знал об украинском чемпионате?

– В Украине сильный чемпионат, в котором могут развиваться молодые и многообещающие игроки. У них есть все шансы прогрессировать, ведь у УПЛ быстрый футбол.

– Уже знаешь, что у "Кривбасса" лучшие болельщики в мире?

– Да, и я очень жду дебюта за главную команду перед криворожскими болельщиками. Буду отдаваться полностью, чтобы показать свои возможности.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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