Боевая ничья с румынами. Верес провел свой предпоследний спарринг на сборах

Во вторник, 11 февраля, " Верес " провел свой предпоследний спарринг на сборах в Турции. Соперником украинской команды была румынская "Чиксереда".

"Верес" довольно быстро открыл счет - уже на 15-й минуте забил игрок на просмотре, однако постепенно румыны перехватили инициативу, смогли не только отыграться, но и ушли на перерыв ведя в счете 2:1.

После перерыва и после проведенных замен Верес закрыл соперника на его половине поля и все-таки смог отыграться - Шарай на 79 минуте после паса Куции вышел один на один и сравнял счет.

Итоговые 2:2.

В эту пятницу, 14 февраля, "Верес" сыграет заключительный спарринг турецкого сбора против латвийской РФШ.

"Верес" – "Чиксереда" (Румыния) 2:2

Голы: игрок на просмотре (15), Шарай (79) – Эперьеш (34), Палмеш (42)

"Верес": Кожухарь - Протасевич (Куция, 46), Чечер (Гончаренко, 46), Козубенко (Вовченко, 46), Смиян (Шевченко, 46), Баран (Харатин, 46), Клец (Кучеров, 46), Луан (Дахновский, 46), Годя (Степанюк, 46), игрок на просмотре (Гайдучик, 46), игрок на просмотре (Шарай, 46)