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Неожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля
Тарас Михавко попал в интересный рейтинг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований CIES обнародовал интересный рейтинг молодых центральных защитников, которые могут для замены легенды "
Как составлялся рейтинг не совсем понятно, однако базировался он на данных Wyscout.
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Всего в списке 5 фамилий, а на 4-м месте расположился защитник "Динамо" Тарас Михавко.
Most suitable U2⃣3⃣ #VirgilvanDijk replacements????— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 11, 2025
???? #PauCubarsi ????????
???? #RyanFlamingo ????????
???? #TomasAraujo ????????
4⃣ #TarasMykhavko ???????? 5⃣ #KikeSalas ????????
As per @CIES_Football exclusive comparator tool powered by @Wyscout ???? pic.twitter.com/h3UgYOFMNA
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