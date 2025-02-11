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Неожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля

Премьер-лига
Обновлено

Тарас Михавко попал в интересный рейтинг

Неожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES обнародовал интересный рейтинг молодых центральных защитников, которые могут для замены легенды "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, у которого летом заканчивается контракт с клубом.

Как составлялся рейтинг не совсем понятно, однако базировался он на данных Wyscout.

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Всего в списке 5 фамилий, а на 4-м месте расположился защитник "Динамо" Тарас Михавко.

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Динамо (Киев) Ливерпуль Вирджил ван Дейк Тарас Михавко
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