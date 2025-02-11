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Срна: Я прошел войну, когда был ребенком, и я никогда не забуду последний день войны
Шахтер не планирует строить новый стадион
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"У нас только один стадион – это "Донбасс Арена". Сначала давайте дождемся конца войны, а потом у нас всех появятся такие эмоции... Просто, к сожалению, я прошел войну, когда был ребенком, и я никогда не забуду последний день войны: когда объявили, что есть мир, вы понимаете, что вы заново родились. И у людей были такие эмоции, которые они прятали где-то глубоко внутри во время войны, что они просто стали свободными, они стали любить, уважать этот мир, это воздух, сегодняшний день больше, чем когда-либо. Люди будут ценить мир и маленькие вещи после войны гораздо больше, чем до войны.
Поэтому будем дождаться завершения войны, а потом пусть наши эмоции расскажут и покажут, что нужно дальше делать. А до этого дня надо благодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают для нашей Украины, для нашего государства – делают все для того, чтобы у нас завтра был мир. Слава Украине", – сказал Срна.
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