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Срна: Четыре игры подряд проиграли Полесью - это какая-то мистика
Это футбол (с)
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
– Вы регулярно общаетесь с президентом нашего клуба. Какое вообще у него настроение после первой части сезона и бывает ли такое, что он вас критикует?
– Ну, что значит критиковать… Мы – одна семья. И когда я сказал, что мы вместе проигрываем и вместе побеждаем – это правда. Конечно, настроение и у президента, и у меня, и у всех нас после последней игры с "Полесьем"... Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем "Полесью", на последней минуте даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз. Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с "Полесьем" не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее "Полесья".
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Конечно, было неприятно, хотели год закончить на хорошей ноте, красиво, потому что я знаю, как наш президент переживает этот клуб, эту команду. Звонит каждый день раз по 10: как команда, как новички, как они приехали, как у вас? Таких президентов мало, кто в тяжелой ситуации переживает за свой клуб, за свою страну. Где каждый день летают ракеты, каждый день попадают в объекты, владельцем которых он является. Но он руки не опускает. И мы точно знаем, что мы делаем. И президент точно знает, что делает. И, поверьте, мы делаем все, чтобы "Шахтер" был сильным и успешным. И, как я сказал,
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