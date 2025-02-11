Срна: Четыре игры подряд проиграли Полесью - это какая-то мистика

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал, как президент клуба реагировал на осеннюю часть сезона УПЛ, по итогам которого "горняки" отстают от "Динамо" на 10 очков, но имеют игру в запасе.

– Вы регулярно общаетесь с президентом нашего клуба. Какое вообще у него настроение после первой части сезона и бывает ли такое, что он вас критикует?

– Ну, что значит критиковать… Мы – одна семья. И когда я сказал, что мы вместе проигрываем и вместе побеждаем – это правда. Конечно, настроение и у президента, и у меня, и у всех нас после последней игры с "Полесьем"... Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем "Полесью", на последней минуте даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз. Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с "Полесьем" не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее "Полесья".

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