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Срна: Четыре игры подряд проиграли Полесью - это какая-то мистика

Премьер-лига
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Это футбол (с)

Срна: Четыре игры подряд проиграли Полесью - это какая-то мистика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как президент клуба реагировал на осеннюю часть сезона УПЛ, по итогам которого "горняки" отстают от "Динамо" на 10 очков, но имеют игру в запасе.

– Вы регулярно общаетесь с президентом нашего клуба. Какое вообще у него настроение после первой части сезона и бывает ли такое, что он вас критикует?

– Ну, что значит критиковать… Мы – одна семья. И когда я сказал, что мы вместе проигрываем и вместе побеждаем – это правда. Конечно, настроение и у президента, и у меня, и у всех нас после последней игры с "Полесьем"... Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем "Полесью", на последней минуте даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз. Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с "Полесьем" не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее "Полесья".

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Конечно, было неприятно, хотели год закончить на хорошей ноте, красиво, потому что я знаю, как наш президент переживает этот клуб, эту команду. Звонит каждый день раз по 10: как команда, как новички, как они приехали, как у вас? Таких президентов мало, кто в тяжелой ситуации переживает за свой клуб, за свою страну. Где каждый день летают ракеты, каждый день попадают в объекты, владельцем которых он является. Но он руки не опускает. И мы точно знаем, что мы делаем. И президент точно знает, что делает. И, поверьте, мы делаем все, чтобы "Шахтер" был сильным и успешным. И, как я сказал, "Динамо" – фаворит этого чемпионата, но мы еще поборемся. Мы руки не опустим просто так.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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