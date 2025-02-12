Срна: Уверен, что такого подбора игроков в Шахтере никогда не было

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна высказался о нынешнем подборе игроков в команде.

"Если вы посмотрите на подбор игроков "Шахтера" сегодня, то я считаю и уверен, что такого подбора никогда не было. На каждой позиции есть два футболиста высокого уровня. У нас за Матвиенко есть молодой Фарина и Диего [Арройо], который только что показал себя на Кубке Америки U20, где продемонстрировал безумную игру и безумные качества.

Качества, которые сегодня необходимы для центрального защитника: рост 190 сантиметров, быстрый, хорошо играющий с мячом. Я уверен, что этот трансфер принесет нам пользу. Он молод, надо работать, нужно время, как и всем. Но если пройтись по всем позициям, то у нас на каждой позиции по два футболиста очень и очень высокого уровня. И это с учетом того, что мы еще не закончили трансферную политику именно сейчас, в феврале", – сказал Срна.