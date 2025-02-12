Срна рассказал, почему Шахтер отпустил своих лидеров

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему клуб решил отпустить этой зимой своих ключевых игроков.

- Это зимнее трансферное окно стало очень активным для "Шахтера". Многих болельщиков удивило прощание с такими важными игроками, как Степаненко, Зубков и Сикан. Почему клуб пошел на эти шаги посреди сезона?

- Ну, это также было решение наше вместе с президентом. Степаненко - легенда клуба, хотел еще поиграть в футбол, ведь в последние полгода он не получал столько игровой практики, как хотел бы, и президент пошел ему навстречу, одобрил это с Мистером, директором, со мной, - и мы дали Степе статус свободного агента, чтобы он поиграл в другом клубе, в другом чемпионате, потому что он хочет играть в футбол - это всем понятно. Это футболист и человек, который дал очень много "Шахтеру". Но, к сожалению, никто из нас не вечен. Поэтому я говорю ему большое спасибо за то, что он сделал для "Шахтера".

Что касается Зубкова, то это футболист, которому 29 лет, он очень много сделал для "Шахтера" именно во время войны, в этот тяжелый момент, он забивал много важных голов, помогал, был лидером. И вот пришло предложение, которое устраивало и нас, и его. Если откровенно, то он сам хотел уйти, говорил об этом не раз, и как-то все так совпало, что мы продали Зубкова.

Что касается Сикана, то это футболист, который никогда не давил, чтобы уйти, но здесь также поступило предложение, которое устроило нас и его. И я считаю, что всегда в команде надо продавать и покупать, то есть привносить свежий воздух. Это очень важно. И когда мы продавали Зубкова, Кевина Келси и Сикана, то у нас уже был Кауан Элиас на карандаше - и это была наша первая цель на позицию нападающего. И мы бросили все на эту сделку, президент дал добро. И если честно, то я очень доволен, и все очень довольны, что мы подписали футболиста такого уровня. Во-первых, это самый дорогой нападающий, которого мы покупали за всю историю "Шахтера". И я верю, что его потенциал говорит о том, что он может стать лучшим бомбардиром и нападающим нашего "Шахтера". Поэтому он сегодня находится с нами, - сказал Срна.