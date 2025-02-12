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Рух - Триглав. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Рух - Триглав. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
"Рух" сыграет контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником "желто-черных" будет словенский клуб "Триглав".
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Начало товарищеской игры запланировано на 12:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Руха".
Товарищеский матч
12.02.2025
"Рух" 12:00 "Триглав"
Трансляция - YouTube-канал "Руха"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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