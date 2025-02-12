"Я сейчас не сильно смотрю на результат". Шищенко - о победе над молдавским клубом

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал победу своей команды на тренировочном сборе в Турции в матче против молдавского "Милсами" (2:1).

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- Ваша оценка матча против" Милсами". Сегодня уверенная победа 2-1. Довольны рисунком игры поединка?

- Хорошая игра получилась, неплохой первый тайм. Я считаю, он был лучше, чем второй. Я очень доволен отношением игроков.

Я сейчас не сильно смотрю на результат, потому что мы в последних четырех матчах победили в трех. Но для меня очень важно, как они действуют на футбольном поле, как они понимают, что они делают на футбольном поле, как действовать в той или иной ситуации. Я очень доволен отношением.

Я очень доволен тем, что те требования, которые я хочу от них видеть, они это выполняют на очень хорошем уровне. Да, у нас есть ошибки, но мы это анализируем и хотим, чтобы улучшилась еще игра, потому что не будет идеальной игры для нас. Никогда для тренерского штаба, для меня.

Но мы хотим, чтобы игроки еще лучше действовали в каждом матче.

- Сегодня в воротах играл молодой Денис Марченко, провел довольно уверенно надежную игру, в первом тайме спас довольно много раз. Как можете оценить его матч?

- Очень талантливый парень, очень классно работает на тренировках и я очень рад, что он уверенно провел матч, полный матч за первую команду. Поэтому я очень рад, что Дэн прогрессирует и у него еще много времени учиться и прогрессировать. Поэтому я думаю, что это будет в будущем мощный и классный вратарь.

- Очень классно разыграли второй забитый мяч, который забил Константин Бычек. Это наигранная комбинация?

- Мы работаем, я уже говорил в каждом интервью, что мы работаем на тренировках, как и над обороной, так и над атакующими действиями, как мы играем в позиционных атаках. И очень неплохая позиционная атака получилась. То, что мы хотим видеть от игроков, то, что мы хотим видеть наигрываем на тренировках и очень классный мяч сделали, такой трудовой.

- Есть немало вопросов об Устименко. Расскажите, где сейчас наш нападающий, если не секрет?

- Я читаю комментарии болельщиков, я хочу прояснить ситуацию, что Дэн заболел перед выездом команды в Турцию. У него двустороннее воспаление легких было и он очень переболел сильно и он восстанавливается в Киеве. Когда уже мы приедем, он присоединится к общей группе первой команды. Сейчас он тренируется с Ю-19.

- У команды остался последний матч на сборах. Можно ли это стать генеральной репетицией перед возобновлением чемпионата?

- Нет, это не будет генеральной репетицией, потому что мы не будем в этом матче наигрывать состав, который будет начинать первую игру, потому что у нас есть и больные ребята, и травмированные ребята. Конечно, будут те принципы и требования, которые я хочу видеть, мы будем их выполнять, но по составу, я думаю, они будут разными - тот, который будет в последнем матче на сборе и который будет начинать первую игру чемпионата, - рассказал Шищенко.