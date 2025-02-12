Срна поделился, когда Ахметов снова будет на трибунах на матчах Шахтера

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, когда стоит ожидать возвращения президента клуба Рината Ахметова на трибуны.

- Уже 11 лет президент клуба не посещает матчи команды. Ожидать ли Рината Леонидовича на трибунах в ближайшее время?

- Да. Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на "Донбасс Арене", и она до сих пор есть. Но сейчас мечта - чтобы наш президент попал на стадион и смотрел на игру своей любимой команды. И он, поверьте мне, страдает - это нелегко. И бывают игры, когда я не смотрю "Шахтер", потому что улетел где-то там по работе, смотрю через айпад или по телевизору и сам себе говорю: зачем ты улетел? У меня больше стресса, когда я смотрю игру по телевизору, чем вживую. И я только тогда понял, что значит быть президентом клуба, что значит так любить свою команду и свой клуб, когда не можешь посмотреть на свою команду и своих футболистов. Вы же понимаете, что у нас пришли футболисты и ушли из клуба, а президент их даже не увидел.

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- Когда мы сможем увидеть его на трибунах?

- После войны я обещаю болельщикам, что мы будем делать все, чтобы наш президент смотрел на "Шахтер" вживую. Я не могу обещать, ведь это все же его решение. Но это, я считаю, мечта команды, мечта наших болельщиков - увидеть человека, который столько сделал для украинского футбола, для "Шахтера", для Украины, увидеть, как он смотрит вживую на свой клуб и свою команду, - сказал Срна в интервью клубной пресс-службе.