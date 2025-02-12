"Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов

Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал свою серию голов в чемпионате. Он признал, что эти моменты неприятны, но воспринимает их как уроки, которые старается исправить.

- Должен спросить об автоголах. Почему с вами это так часто случается?

- Это такой вопрос...

- Философский.

- Да. Я не воспринимаю это серьезно, понимаю, что где-то над этим шутят. Но для меня это уроки, которые я хочу исправить. Надеюсь, что у меня это получится. С автоголами была такая неприятная серия. Дай Бог, я ее уже закончу. Старшие футболисты и тренеры говорят мне, что и такое случается и через это надо пройти. Лучше пройти через эти уроки сейчас, чем позже и жалеть еще больше. Конечно, это неприятные моменты, но я делаю все, чтобы такого не случалось, - сказал Михавко.

В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.