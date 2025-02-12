  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов

Премьер-лига

Он рассматривает эти моменты как уроки, которые нужно пройти

"Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов

Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал свою серию голов в чемпионате. Он признал, что эти моменты неприятны, но воспринимает их как уроки, которые старается исправить.

- Должен спросить об автоголах. Почему с вами это так часто случается?

- Это такой вопрос...

Читайте такжеНеожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля

- Философский.

- Да. Я не воспринимаю это серьезно, понимаю, что где-то над этим шутят. Но для меня это уроки, которые я хочу исправить. Надеюсь, что у меня это получится. С автоголами была такая неприятная серия. Дай Бог, я ее уже закончу. Старшие футболисты и тренеры говорят мне, что и такое случается и через это надо пройти. Лучше пройти через эти уроки сейчас, чем позже и жалеть еще больше. Конечно, это неприятные моменты, но я делаю все, чтобы такого не случалось, - сказал Михавко.

В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.

По теме
yellow-arrow
Черноморец: Стало известно, кто какие функции выполняет в тренерском штабе Александра Бабича
yellow-arrow
Срна поделился, когда Ахметов снова будет на трибунах на матчах Шахтера
yellow-arrow
"Я сейчас не сильно смотрю на результат". Шищенко - о победе над молдавским клубом
Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости