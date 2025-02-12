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"Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов
Он рассматривает эти моменты как уроки, которые нужно пройти
Динамо Київ
Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал свою серию голов в чемпионате. Он признал, что эти моменты неприятны, но воспринимает их как уроки, которые старается исправить.
- Должен спросить об автоголах. Почему с вами это так часто случается?
- Это такой вопрос...
- Философский.
- Да. Я не воспринимаю это серьезно, понимаю, что где-то над этим шутят. Но для меня это уроки, которые я хочу исправить. Надеюсь, что у меня это получится. С автоголами была такая неприятная серия. Дай Бог, я ее уже закончу. Старшие футболисты и тренеры говорят мне, что и такое случается и через это надо пройти. Лучше пройти через эти уроки сейчас, чем позже и жалеть еще больше. Конечно, это неприятные моменты, но я делаю все, чтобы такого не случалось, - сказал Михавко.
В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.
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