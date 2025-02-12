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Черноморец: Стало известно, кто какие функции выполняет в тренерском штабе Александра Бабича

Премьер-лига

Этой зимой в тренерском штабе одесского Черноморца произошли кадровые изменения

Черноморец: Стало известно, кто какие функции выполняет в тренерском штабе Александра Бабича

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Как уже сообщалось, "Черноморец" покинули два специалиста, которые откликнулись на приглашение черкасского ЛНЗ: сначала ушел тренер вратарей Андрей Глущенко, а затем тренер по физподготовке Сергей Политыло. На вакантные места из "Черноморца" U-19 были переведены Евгений Боровик и Анатолий Диденко. Оба вместе с главной командой работают на тренировочном сборе в Турции.

Как распределяются функции помощников, корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер одесситов Александр Бабич.

– Если говорить по мере последовательности, то роль моего первого ассистента выполняет Владимир Белаков. Мы с ним готовим тренировочный процесс в недельном цикле и делаем это во время сборов. С помощью Сергея Сызихина разбираем очередных соперников, он же занимается и стандартными положениями. Евгений Боровик отвечает за подготовку вратарей. В обязанности тренера-аналитика Ореста Дмитерко входит работа с каждым из футболистов по шлифовке индивидуальной техники. Он разделяет их по группам (а это преимущественно молодые игроки) и занимается определением аналитических показателей с помощью систем мониторинга спортсменов Polar и GPЕХЕ. Анатолий Диденко помогает Дмитерко заниматься разминкой футболистов и восстановлением после тренировок, а также совершенствованием игры нападающих.

В программу 12 февраля войдет контрольный матч "Черноморца" с грузинской "Дилой" из Гори. Он станет заключительным на турецком сборе. После него "моряки" отправятся домой.

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