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Центрбек Динамо: Когда мы узнали, что Бущан переходит в другой клуб, нам было грустно

Премьер-лига

Тарас Михавко рассказал, как отреагировал на трансфер Бущана в саудовский клуб

Центрбек Динамо: Когда мы узнали, что Бущан переходит в другой клуб, нам было грустно

fcdynamo.com

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал переход Георгия Бущана в саудовский клуб "Аль-Шабаб".

- В этом сезоне "Динамо" покинул Георгий Бущан. Потеря - огромная. Так или иначе, защитники во время матча слушаются вратарей и не только на стандартных положениях. Скучаете ли по его указаниям? И что сказали ему на прощание?

- Конечно, когда мы узнали, что Жора переходит в другой клуб, нам было грустно. Грустно, потому что он был одним из лидеров команды, как в раздевалке, так и на поле. А когда прощались, то пожелали ему удачи и всего наилучшего. Главное, чтобы карьера проходила без травм. Такие моменты тоже бывают в футболе.

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- В своем первом же матче в Саудовской Аравии Бущан накричал на защитников и его в соцсетях едва не отдали под суд. Как вы воспринимаете, когда вратарь где-то дает слишком большую экспрессию в коммуникации с защитниками? Это нормально или добавляет адреналина?

- То, что подсказывают, это же наоборот, хорошо. Были моменты, что Жора и на нас мог пригрести. Но мы относились к тому, как к подсказке. Иногда бывали слишком простые ошибки. Поэтому с такими подсказками и наша игра улучшается. Чувствуешь, что у тебя за спиной действительно есть лидер. И как-то повторять такие ошибки уже не хочется, в том числе, чтобы не подводить доверие к тебе, - сказал Михавко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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