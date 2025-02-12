Хавбек Вереса: Верю, что к матчам УПЛ подойдем в оптимальных кондициях

Полузащитник "Вереса" Валерий Кучеров прокомментировал ничью с румынской "Чиксередой" (2:2) в контрольном матче.

"Румынская команда оказалась очень боевитым и довольно неудобным соперником. Они играют в очень агрессивный вертикальный футбол. Боролись на каждом клочке поля. Также футболисты "Чиксереды" часто нас провоцировали. Но, считаю, мы со всем этим справились.

В целом спаррингом мы довольны. Провели хорошую игру.

По моему мнению, мы еще не в лучшей своей форме. У нас впереди еще несколько дней сборов и игра против РФШ - верю, что к матчам чемпионата подойдем в оптимальных кондициях", - сказал Кучеров.