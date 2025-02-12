  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Вереса: Верю, что к матчам УПЛ подойдем в оптимальных кондициях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Вереса: Верю, что к матчам УПЛ подойдем в оптимальных кондициях

Премьер-лига

Валерий Кучеров подвел итоги ничьей с румынской "Чиксередой"

Хавбек Вереса: Верю, что к матчам УПЛ подойдем в оптимальных кондициях

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Валерий Кучеров прокомментировал ничью с румынской "Чиксередой" (2:2) в контрольном матче.

Читайте такжеБоевая ничья с румынами. Верес провел свой предпоследний спарринг на сборах

"Румынская команда оказалась очень боевитым и довольно неудобным соперником. Они играют в очень агрессивный вертикальный футбол. Боролись на каждом клочке поля. Также футболисты "Чиксереды" часто нас провоцировали. Но, считаю, мы со всем этим справились.

В целом спаррингом мы довольны. Провели хорошую игру.

По моему мнению, мы еще не в лучшей своей форме. У нас впереди еще несколько дней сборов и игра против РФШ - верю, что к матчам чемпионата подойдем в оптимальных кондициях", - сказал Кучеров.

По теме
yellow-arrow
Центрбек Динамо: Когда мы узнали, что Бущан переходит в другой клуб, нам было грустно
yellow-arrow
Черноморец: Стало известно, кто какие функции выполняет в тренерском штабе Александра Бабича
yellow-arrow
"Лучше пройти через эти уроки сейчас". Михавко - о неприятной серии автоголов
Верес (Ровно) Валерий Кучеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости