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Хавбек Вереса: Верю, что к матчам УПЛ подойдем в оптимальных кондициях
Валерий Кучеров подвел итоги ничьей с румынской "Чиксередой"
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Валерий Кучеров прокомментировал ничью с румынской "Чиксередой" (2:2) в контрольном матче.
"Румынская команда оказалась очень боевитым и довольно неудобным соперником. Они играют в очень агрессивный вертикальный футбол. Боролись на каждом клочке поля. Также футболисты "Чиксереды" часто нас провоцировали. Но, считаю, мы со всем этим справились.
В целом спаррингом мы довольны. Провели хорошую игру.
По моему мнению, мы еще не в лучшей своей форме. У нас впереди еще несколько дней сборов и игра против РФШ - верю, что к матчам чемпионата подойдем в оптимальных кондициях", - сказал Кучеров.
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