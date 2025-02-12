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Защитник Динамо отреагировал на слухи об интересе европейских клубов

Премьер-лига

Михавко отметил, что полностью сосредоточен на игре за киевский клуб

Защитник Динамо отреагировал на слухи об интересе европейских клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко высказался о слухах, связанных с интересом европейских клубов.

- Зимний перерыв - это период, когда в информ-пространстве постоянно крутятся какие-то трансферные слухи. В том числе на этот раз не обошли они и вас. Я читал об интересе к вам со стороны "Порту" и "Марселя". До предложения дело дошло или это только слухи?

- Я не лезу в это. Для меня, как и для вас, это слухи. Было ли что-то между руководством клубов, я не знаю. Я играю за "Динамо" и сейчас полностью сконцентрирован на игре здесь.

- Если гипотетически посмотреть в будущее, в каком чемпионате вы бы хотели себя попробовать через несколько лет?

- Конечно, хочется попробовать свои силы в таких чемпионатах, как Ла Лига, АПЛ... Возможно, Лига 1 и Бундеслига. Хочется не то чтобы сыграть там пару игр, а провести как можно большее количество матчей и почувствовать топ-уровень, - рассказал Михавко.

В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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