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Полесье одержало победу над молдавским клубом в спарринге

Премьер-лига

Один из голов забил Леднев

Полесье одержало победу над молдавским клубом в спарринге

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" в рамках зимних сборов провело товарищеский матч с представителем чемпионата Молдовы - ФК "Бельцы". Встреча завершилась победой команды Имада Ашура с результатом 2:1.

Голы в составе житомирского клуба забили Богдан Леднев и Андре Гонсалвеш.

Также добавим, что сегодня "Полесье" проведет еще один спарринг. В 14:00 состоится матч со львовскими "Карпатами".

Товарищеский матч
12.02.2025
"Полесье" - "Бельцы" 2:1
Голы: Леднев, Гонсалвеш.

"Полесье": Кудрик - Гришкевич, Матич, Авраменко, Тейлор - Таллес (Мельниченко), Леднев, Караман (Венделл) - Назаренко, Пайшао, Эсоно (Гонсалвеш).

"Бельцы": Назарчук - Белый, Игнатов, Чемщи, Гинайт - Урвантев, Цезарь, Зе Флорес - Андре, Кайо, Нсуэ.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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