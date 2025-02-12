Полесье одержало победу над молдавским клубом в спарринге

"Полесье" в рамках зимних сборов провело товарищеский матч с представителем чемпионата Молдовы - ФК "Бельцы". Встреча завершилась победой команды Имада Ашура с результатом 2:1.

Голы в составе житомирского клуба забили Богдан Леднев и Андре Гонсалвеш.

Также добавим, что сегодня "Полесье" проведет еще один спарринг. В 14:00 состоится матч со львовскими "Карпатами".

Товарищеский матч

12.02.2025

"Полесье" - "Бельцы" 2:1

Голы: Леднев, Гонсалвеш.

"Полесье": Кудрик - Гришкевич, Матич, Авраменко, Тейлор - Таллес (Мельниченко), Леднев, Караман (Венделл) - Назаренко, Пайшао, Эсоно (Гонсалвеш).

"Бельцы": Назарчук - Белый, Игнатов, Чемщи, Гинайт - Урвантев, Цезарь, Зе Флорес - Андре, Кайо, Нсуэ.