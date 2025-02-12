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Полесье одержало победу над молдавским клубом в спарринге
Один из голов забил Леднев
Фото: ФК Полісся
"Полесье" в рамках зимних сборов провело товарищеский матч с представителем чемпионата Молдовы - ФК "Бельцы". Встреча завершилась победой команды Имада Ашура с результатом 2:1.
Голы в составе житомирского клуба забили Богдан Леднев и Андре Гонсалвеш.
Также добавим, что сегодня "Полесье" проведет еще один спарринг. В 14:00 состоится матч со львовскими "Карпатами".
Товарищеский матч
12.02.2025
"Полесье" - "Бельцы" 2:1
Голы: Леднев, Гонсалвеш.
"Полесье": Кудрик - Гришкевич, Матич, Авраменко, Тейлор - Таллес (Мельниченко), Леднев, Караман (Венделл) - Назаренко, Пайшао, Эсоно (Гонсалвеш).
"Бельцы": Назарчук - Белый, Игнатов, Чемщи, Гинайт - Урвантев, Цезарь, Зе Флорес - Андре, Кайо, Нсуэ.
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