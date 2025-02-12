ЛНЗ нашел еще одного соперника на испанских сборах

ЛНЗ объявил о проведении еще одного контрольного матча на сборах в Испании.

Команда Романа Григорчука проведет спарринг с норвежским клубом "Лиллестрем". Встреча состоится в пятницу, 14 февраля и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка не предусмотрена.

Отметим, что 13 февраля у ЛНЗ запланирован товарищеский поединок с грузинским "Торпедо Кутаиси". Начало - в 17:00 по Киеву.