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ЛНЗ нашел еще одного соперника на испанских сборах

Премьер-лига

Игра состоится 14 февраля

ЛНЗ нашел еще одного соперника на испанских сборах

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ объявил о проведении еще одного контрольного матча на сборах в Испании.

Команда Романа Григорчука проведет спарринг с норвежским клубом "Лиллестрем". Встреча состоится в пятницу, 14 февраля и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка не предусмотрена.

Отметим, что 13 февраля у ЛНЗ запланирован товарищеский поединок с грузинским "Торпедо Кутаиси". Начало - в 17:00 по Киеву.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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