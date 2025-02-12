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"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике
Критика - часть футбола
Фото: Динамо
Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился своим отношением к критике в свой адрес.
"Буду честным: критику не очень люблю, воспринимаю близко к сердцу. Она всегда будет и надо понимать это уже сейчас. Каким бы ты футболистом ни был, критика всегда будет существовать. Где-то она и поможет в дальнейшей карьере и в развитии. К этому я отношусь с уважением.
С психологической точки зрения она не очень бьет по мне, а где-то даже добавляет мотивации. Конечно, хочется, чтобы ее было меньше", - сказал Михавко изданию Украинский футбол.
В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.
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