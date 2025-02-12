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"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике

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Критика - часть футбола

"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике

Фото: Динамо

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился своим отношением к критике в свой адрес.

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"Буду честным: критику не очень люблю, воспринимаю близко к сердцу. Она всегда будет и надо понимать это уже сейчас. Каким бы ты футболистом ни был, критика всегда будет существовать. Где-то она и поможет в дальнейшей карьере и в развитии. К этому я отношусь с уважением.

С психологической точки зрения она не очень бьет по мне, а где-то даже добавляет мотивации. Конечно, хочется, чтобы ее было меньше", - сказал Михавко изданию Украинский футбол.

В текущем сезоне Михавко провел 27 матчей за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
12.02.2025 в 13:56
цікаво, притримали цю новину під розпил 25-..... лярдів коштів платників податків на російських атомних блоках чи співпадіння)))
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
12.02.2025 в 13:56
цікаво, притримали цю новину під розпил 25-..... лярдів коштів платників податків на російських атомних блоках чи співпадіння)))
Ответить
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