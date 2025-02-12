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Рух в заключительном спарринге сыграл вничью со словенцами
Дубль Ростислава Ляха и автогол Виталия Холода
Фото: ФК Рух
"Рух" сыграл свой последний спарринг в Чатеже перед возвращением в Украину. Соперником "желто-черных" был словенский "Триглав".
В первом тайме львовяне дважды забили: Ростислав Лях открыл счет, а затем удвоил преимущество. Несколько отличных моментов упустил Ярослав Карабин и игрок, который находится на просмотре в "Рухе".
Второй тайм стартовал с двух голов, которые забили словенцы. Так, сначала мяч в собственные ворота отправил Виталий Холод из-за недоразумения со Святославом Ванивским на 52-ой минуте. Еще через две минуты "Триглав" сравнял счет благодаря голу Шушняры. Далее Денис Слюсар головой замыкал подачу с углового и лишь реакция голкипера "Триглава" спасла словенцев от пропущенного гола. В итоге, боевая ничья со счетом 2:2.
Это был заключительный спарринг для "Руха" на сборах в Словении. Первый официальный матч в 2025 году "желто-черные" сыграют уже на следующей неделе, когда 22 февраля дома будут принимать ЛНЗ.
Товарищеский матч
12.02.2025
"Рух" 12:00 "Триглав"
Голы: Лях, 2, 12 - Холод, 52 (автогол), Шушняра, 54.
"Рух": Ледвий (Ванивский, 46), Лях (Рунич, 59), Холод (Слюсар, 59), Дидык, Слюбик, Китела (Ременяк, 59), Пидгурский (Притула, 59), Горин (Рябов, 46), Карабин (Тлумак, 46), Климчук (Эдсон, 59), ИНП (Кирикович, 59).
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