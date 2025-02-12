  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух в заключительном спарринге сыграл вничью со словенцами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух в заключительном спарринге сыграл вничью со словенцами

Премьер-лига

Дубль Ростислава Ляха и автогол Виталия Холода

Рух в заключительном спарринге сыграл вничью со словенцами

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" сыграл свой последний спарринг в Чатеже перед возвращением в Украину. Соперником "желто-черных" был словенский "Триглав".

В первом тайме львовяне дважды забили: Ростислав Лях открыл счет, а затем удвоил преимущество. Несколько отличных моментов упустил Ярослав Карабин и игрок, который находится на просмотре в "Рухе".

Второй тайм стартовал с двух голов, которые забили словенцы. Так, сначала мяч в собственные ворота отправил Виталий Холод из-за недоразумения со Святославом Ванивским на 52-ой минуте. Еще через две минуты "Триглав" сравнял счет благодаря голу Шушняры. Далее Денис Слюсар головой замыкал подачу с углового и лишь реакция голкипера "Триглава" спасла словенцев от пропущенного гола. В итоге, боевая ничья со счетом 2:2.

Это был заключительный спарринг для "Руха" на сборах в Словении. Первый официальный матч в 2025 году "желто-черные" сыграют уже на следующей неделе, когда 22 февраля дома будут принимать ЛНЗ.

Товарищеский матч
12.02.2025
"Рух" 12:00 "Триглав"
Голы: Лях, 2, 12 - Холод, 52 (автогол), Шушняра, 54.

"Рух": Ледвий (Ванивский, 46), Лях (Рунич, 59), Холод (Слюсар, 59), Дидык, Слюбик, Китела (Ременяк, 59), Пидгурский (Притула, 59), Горин (Рябов, 46), Карабин (Тлумак, 46), Климчук (Эдсон, 59), ИНП (Кирикович, 59).

По теме
yellow-arrow
"Бражко - имба, а игра Ярмоленко - чиназес". Защитник Динамо дал характеристику одноклубникам
yellow-arrow
"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике
yellow-arrow
ЛНЗ нашел еще одного соперника на испанских сборах
Рух (Львов) Триглав (Словения)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости