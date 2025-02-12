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"Бражко - имба, а игра Ярмоленко - чиназес". Защитник Динамо дал характеристику одноклубникам
Тарас Михавко использовал молодежный сленг
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко оценил игру партнеров по команде, используя молодежный сленг.
- Сейчас молодое поколение любит употреблять сленговые слова вроде чиназес, сигма, имба, найк-про. К кому бы из партнеров по "Динамо" ты мог бы их применить?
- Я думаю, что имба - это Бражко. Если я правильно понимаю смысл этого слова, то это мощность.
- Что-то вроде того.
- Да, ну тогда Бражко. Если чиназес, то это игра Ярмоленко. А найк-про... Ну это к девушкам же больше применяют. А так, если брать чисто физически, кто выглядит наиболее спортивным, атлетичным в команде, то это Попов и Нещерет, - сказал Михавко.
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