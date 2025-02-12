  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Бражко - имба, а игра Ярмоленко - чиназес". Защитник Динамо дал характеристику одноклубникам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Бражко - имба, а игра Ярмоленко - чиназес". Защитник Динамо дал характеристику одноклубникам

Премьер-лига

Тарас Михавко использовал молодежный сленг

"Бражко - имба, а игра Ярмоленко - чиназес". Защитник Динамо дал характеристику одноклубникам

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко оценил игру партнеров по команде, используя молодежный сленг.

- Сейчас молодое поколение любит употреблять сленговые слова вроде чиназес, сигма, имба, найк-про. К кому бы из партнеров по "Динамо" ты мог бы их применить?

- Я думаю, что имба - это Бражко. Если я правильно понимаю смысл этого слова, то это мощность.

- Что-то вроде того.

- Да, ну тогда Бражко. Если чиназес, то это игра Ярмоленко. А найк-про... Ну это к девушкам же больше применяют. А так, если брать чисто физически, кто выглядит наиболее спортивным, атлетичным в команде, то это Попов и Нещерет, - сказал Михавко.

Читайте также"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике
По теме
yellow-arrow
Рух в заключительном спарринге сыграл вничью со словенцами
yellow-arrow
"Она всегда будет". Михавко признался, как относится к критике
yellow-arrow
ЛНЗ нашел еще одного соперника на испанских сборах
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владимир Бражко Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости