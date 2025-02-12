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Хацкевич: Мне кажется, Сабо никого не любил кроме себя
Хацкевич вспомнил, как он начинал в Динамо
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный в прошлом хавбек "
– В киевское "Динамо" вы пришли в то время, когда команда переживала не лучшие времена и еще в предыдущем сезоне получила дисквалификацию по итогам известной истории о шубах…
– Я переходил в тот момент, когда дисквалификацию уже сняли. И шел по большому для того, чтобы играть на международной арене. А тогда ведь в Лиге чемпионов из представителей бывшего СССР выступали только киевляне и московский "Спартак". Другое дело, что в новом розыгрыше еврокубков мы играли тоже не лучшим образом: сначала уступили в квалификации Лиги чемпионов венскому "Рапиду", а затем вообще в Кубке УЕФА проиграли швейцарскому "Ксамаксу". Тогда это был для всех шок.
И самое интересное, что у "Динамо" тогда были классные футболисты – Калитвинцев, Максимов, Леоненко, Беженар, Лужный, Шматоваленко. Это люди, которые еще выступали в чемпионате СССР и за сборные Союза. Никто не понимал, почему так вышло. А я тем более, ведь присоединился к команде только на предсезонном сборе в Швеции. Конечно, мы рассчитывали выступать только в Лиге чемпионов и когда уступили "Рапиду", были страшно подавлены. Допускаю, что на "Ксамакс" в таком настроении мы просто не настроились. За всю мою карьеру игрока в "Динамо" это был самый плохой отрезок.
– Апогеем тогда стало поражение 3:4 от "Ворсклы" в чемпионате Украины. После него тренер Йожеф Сабо обвинил отдельных игроков в сдаче матча, а вратаря Игоря Кутепова убрал из команды.
– Надо знать Йожефа Йожефовича. Если команда проигрывает, то футболисты его плавят. Сабо – очень эмоциональный. Если не обращать внимания на эти эмоции, то работать с ним очень интересно. Мне так точно было интересно.
– Вас он, кажется, любил.
– Не знаю, любил ли. Мне кажется, он никого не любил кроме себя. Но мне было с ним интересно.
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