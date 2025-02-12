  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: Мне кажется, Сабо никого не любил кроме себя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Мне кажется, Сабо никого не любил кроме себя

Премьер-лига
Обновлено

Хацкевич вспомнил, как он начинал в Динамо

Хацкевич: Мне кажется, Сабо никого не любил кроме себя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом хавбек "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил свои первые шаги в киевском "Динамо".

– В киевское "Динамо" вы пришли в то время, когда команда переживала не лучшие времена и еще в предыдущем сезоне получила дисквалификацию по итогам известной истории о шубах…

– Я переходил в тот момент, когда дисквалификацию уже сняли. И шел по большому для того, чтобы играть на международной арене. А тогда ведь в Лиге чемпионов из представителей бывшего СССР выступали только киевляне и московский "Спартак". Другое дело, что в новом розыгрыше еврокубков мы играли тоже не лучшим образом: сначала уступили в квалификации Лиги чемпионов венскому "Рапиду", а затем вообще в Кубке УЕФА проиграли швейцарскому "Ксамаксу". Тогда это был для всех шок.

И самое интересное, что у "Динамо" тогда были классные футболисты – Калитвинцев, Максимов, Леоненко, Беженар, Лужный, Шматоваленко. Это люди, которые еще выступали в чемпионате СССР и за сборные Союза. Никто не понимал, почему так вышло. А я тем более, ведь присоединился к команде только на предсезонном сборе в Швеции. Конечно, мы рассчитывали выступать только в Лиге чемпионов и когда уступили "Рапиду", были страшно подавлены. Допускаю, что на "Ксамакс" в таком настроении мы просто не настроились. За всю мою карьеру игрока в "Динамо" это был самый плохой отрезок.

– Апогеем тогда стало поражение 3:4 от "Ворсклы" в чемпионате Украины. После него тренер Йожеф Сабо обвинил отдельных игроков в сдаче матча, а вратаря Игоря Кутепова убрал из команды.

– Надо знать Йожефа Йожефовича. Если команда проигрывает, то футболисты его плавят. Сабо – очень эмоциональный. Если не обращать внимания на эти эмоции, то работать с ним очень интересно. Мне так точно было интересно.

– Вас он, кажется, любил.

– Не знаю, любил ли. Мне кажется, он никого не любил кроме себя. Но мне было с ним интересно.

По теме
yellow-arrow
Черноморец не доиграл матч с грузинской Дилой из-за конфликтов с соперником
yellow-arrow
Форвард Полесья продолжит карьеру в Южной Америке
yellow-arrow
Борьба за выживание в УПЛ: кто покинет элиту, а кто сохранит прописку?
Максим Шацких Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
12.02.2025 в 17:12
Коли Хацкевич став нападаючим?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
12.02.2025 в 17:12
Коли Хацкевич став нападаючим?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости