Хацкевич: Мне кажется, Сабо никого не любил кроме себя

Известный в прошлом хавбек " Динамо " Александр Хацкевич вспомнил свои первые шаги в киевском "Динамо".

– В киевское "Динамо" вы пришли в то время, когда команда переживала не лучшие времена и еще в предыдущем сезоне получила дисквалификацию по итогам известной истории о шубах…

– Я переходил в тот момент, когда дисквалификацию уже сняли. И шел по большому для того, чтобы играть на международной арене. А тогда ведь в Лиге чемпионов из представителей бывшего СССР выступали только киевляне и московский "Спартак". Другое дело, что в новом розыгрыше еврокубков мы играли тоже не лучшим образом: сначала уступили в квалификации Лиги чемпионов венскому "Рапиду", а затем вообще в Кубке УЕФА проиграли швейцарскому "Ксамаксу". Тогда это был для всех шок.

И самое интересное, что у "Динамо" тогда были классные футболисты – Калитвинцев, Максимов, Леоненко, Беженар, Лужный, Шматоваленко. Это люди, которые еще выступали в чемпионате СССР и за сборные Союза. Никто не понимал, почему так вышло. А я тем более, ведь присоединился к команде только на предсезонном сборе в Швеции. Конечно, мы рассчитывали выступать только в Лиге чемпионов и когда уступили "Рапиду", были страшно подавлены. Допускаю, что на "Ксамакс" в таком настроении мы просто не настроились. За всю мою карьеру игрока в "Динамо" это был самый плохой отрезок.

– Апогеем тогда стало поражение 3:4 от "Ворсклы" в чемпионате Украины. После него тренер Йожеф Сабо обвинил отдельных игроков в сдаче матча, а вратаря Игоря Кутепова убрал из команды.

– Надо знать Йожефа Йожефовича. Если команда проигрывает, то футболисты его плавят. Сабо – очень эмоциональный. Если не обращать внимания на эти эмоции, то работать с ним очень интересно. Мне так точно было интересно.

– Вас он, кажется, любил.

– Не знаю, любил ли. Мне кажется, он никого не любил кроме себя. Но мне было с ним интересно.