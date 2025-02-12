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Форвард Полесья продолжит карьеру в Южной Америке
Луифер Эрнандес отправится в Эквадор
instagram.com/fcpolissya
23-летний венесуэльский форвард "
Как сообщает местный журналист Майкл Розеро, футболист продолжит карьеру в клубе "Винотинто" из Эквадора, который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.
Условия перехода не афишируются, но ранее была информация, что это будет аренда.
"Винотинто" – довольно молодой клуб, который был основан лишь 32 года назад и рассчитывает в основном на арендованных игроков и свободных агентов.
Напомним, что "Полесье" подписало Луифера весной минувшего года, заплатив за игрока 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из "Пеньяроля" именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских "волков".
Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.
El delantero venezolano de 23 años Luifer Hernández es nuevo jugador de Vino Tinto FC club que ascendió a la seria A de Ecuador. Su último equipo fue Polissya Zhytomyr de Ucrania, fue formado y debutó en Puerto Cabello de su país donde jugó 118 partidos y marcó 37 goles @FBRadio1 pic.twitter.com/dxKJdUiqGV— Michael Rosero (@michaelroseroX) February 12, 2025
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