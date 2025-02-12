Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо объявило о продолжении сотрудничества с перспективным защитником
Третий за последнюю неделю
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" объявило о продлении сотрудничества с перспективным крайним защитником команды.
На официальном сайте киевлян появилась информация о том, что Константин Вивчаренко подписал новый контракт с "Динамо".
Известно, что новое соглашение 22-летнего левого защитника будет рассчитано до 30 июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее новые контракты с "Динамо" подписали 21-летний нападающий Назар Волошин и 26-летний защитник Владислав Дубинчак.
Также добавим, что в текущем сезоне Константин Вивчаренко принял участие в 18 матчах в составе "бело-синих" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Популярное сейчас
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- "Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
- Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
- Часть вторая. Шахтер заинтриговал еще одним новичком
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены