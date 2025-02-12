Динамо объявило о продолжении сотрудничества с перспективным защитником

Киевское "Динамо" объявило о продлении сотрудничества с перспективным крайним защитником команды.

На официальном сайте киевлян появилась информация о том, что Константин Вивчаренко подписал новый контракт с "Динамо".

Известно, что новое соглашение 22-летнего левого защитника будет рассчитано до 30 июня 2028 года.

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Ранее новые контракты с "Динамо" подписали 21-летний нападающий Назар Волошин и 26-летний защитник Владислав Дубинчак.

Также добавим, что в текущем сезоне Константин Вивчаренко принял участие в 18 матчах в составе "бело-синих" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.