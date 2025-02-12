Михавко: Во времена Гусева попасть в Динамо было сложнее для любого футболиста

Центральный защитник " Динамо " Тарас Михавко рассказал о своей малой родине на Львовщине.

– Вы родом из села Доброгостов. Что это за место? Как вы там начинали играть в футбол?

– Село в Дрогобычском районе, причем, одно из самых больших. Количество жителей точно не знаю, но оно немаленькое. В масштабах всей Украины такое среднее село. В футбол начинали играть в своем дворе, возле дома или в садике. Потом, когда мы подросли где-то во втором или третьем классе, у нас появился тренер. Родители отвели к нему на тренировку, несколько ребят из села. И мы уже тренировались у него.

У нас было такое поле, где мы проводили время с друзьями. А потом попали в село на тренировку и даже участвовали в сельских соревнованиях. Где-то до 11-12 лет я играл в селе.

– Сколько мячей на крышу загоняли?

– О-о-о, не знаю. Много. Бывали моменты, когда пробивали мячи. Бывало такое, что и в реку вылетали.

– У "Динамо" был один легендарный центральный защитник из Львовской области – начинавший форвардом Андрей Гусин, у Лобановского раскрылся опорником, а под конец выступлений проявил себя и на вашей позиции. Как вы его воспринимаете для себя? Это тоже история успеха для вас?

– К сожалению, я не застал времена, когда он играл. Но я знаю о нем и многие истории слышал. В то время попасть в "Динамо" было сложнее попасть для любого футболиста. Я знаю, как он играл, но много хорошего слышал об этом человеке. Очень приятно, что Гусин из нашего региона и достиг таких вершин. Есть на кого равняться.