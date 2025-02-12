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Сын Гусева будет играть за Металлист 1925

Премьер-лига
Обновлено

Харьковский клуб объявил об аренде игрока

Сын Гусева будет играть за Металлист 1925

Фото - Сайт ФК Металіст 1925

Новина українською

ФК "Металлист 1925" официально объявил о том, что Алексей Гусев присоединился к их команде.

На сайте харьковчан говорится о том, что 19-летний футболист будет играть за "Металлист 1925" до завершения этого сезона на правах аренды из киевского "Динамо". Гусев, который в основном играет на позиции правого защитника, будет выступать за новый клуб под 40-м номером.

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Напомним, что первую половину сезона Алексей Гусев провел в аренде в луганской "Заре", выходя на поле лишь в двух матчах за основную команду.

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В составе сборной Украины U-19 он стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2024 года.

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Олег Гусев Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Алексей Гусев
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1 голосов
Источник:
ФK Металіст 1925
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.02.2025 в 18:19
Ну и зачем нам дырявый? Чтобы летом я его не видел в команде. Ты меня понял Носов?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.02.2025 в 18:19
Ну и зачем нам дырявый? Чтобы летом я его не видел в команде. Ты меня понял Носов?
Ответить
0
0

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