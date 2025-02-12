Сын Гусева будет играть за Металлист 1925

ФК "Металлист 1925" официально объявил о том, что Алексей Гусев присоединился к их команде.

На сайте харьковчан говорится о том, что 19-летний футболист будет играть за "Металлист 1925" до завершения этого сезона на правах аренды из киевского "Динамо". Гусев, который в основном играет на позиции правого защитника, будет выступать за новый клуб под 40-м номером.

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Напомним, что первую половину сезона Алексей Гусев провел в аренде в луганской "Заре", выходя на поле лишь в двух матчах за основную команду.

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В составе сборной Украины U-19 он стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2024 года.