Украинские разборки в Турции. Полесье в спарринге разгромило Карпаты

В среду, 12 февраля на сборах в Турции товарищеский мат ч провели два клуба УПЛ – "Полесье" и "Карпаты".

Для житомирской команды этот матч стал последним из запланированных контрольных матчей, также для "Полесья" этот спарринг стал вторым за день.

"Полесье" начало активнее и открыло счет уже на 4-й минуте - Томер Йосефи мощно пробил из-за пределов штрафной. А перед самым перерывом Борис Крушинский воспользовался ошибкой обороны "Карпат" и забил второй гол.

В начале второго тайма "Карпаты" активизировались, создали несколько моментов, которые, впрочем, не реализовали. Ну а "Полесье" на 61-й минуте забило в третий раз. Александр Андриевский воспользовался ошибкой Кемкина и забросил мяч за воротник вратарю.

"Карпаты" (Львов) – "Полесье" (Житомир) 0:3

Голы: Йосефи, 4, Крушинский, 45, Андриевский, 61

"Карпаты": Кемкин, Сыч, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Альварес (Клименко, 84), Шах (Костенко, 73), Пидлепенец (Стенио, 80), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо, Краснопир (Игорь Невес, 84)

"Полесье": Волынец, Чоботенко, Михайличенко (Таллес Коста, 46), Майсурадзе, Андриевский (Венделл, 80), Йосефи (Гонсалвеш, 63), Гуцуляк (Эсоно, 80), Батиста (Караман, 74).