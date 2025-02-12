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Реал или Барселона? Крупский назвал клуб своей мечты
Защитник был бы не против поиграть в Испании
фото из свободных источников
Фланговый защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который недавно подписал контракт с "Металлистом 1925" рассказал, в каком клубе в дальнейшем мечтает играть.
– Какой топ-чемпионат является для вас самым приоритетным?
– Наверное, испанский чемпионат. Думаю, что он для меня больше всего подходит по стилю игры. Там любят играть в пас, очень много интеллектуальных игроков. Там также интересно работают фланги защиты, почти во всех командах. Хотя, думаю, это есть в каждом чемпионате.
– Есть ли у вас конкретный клуб, в котором мечтаете поиграть?
– "Реал" Мадрид! Это клуб – моя мечта. Думаю, что чуть ли не для каждого футболиста.
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