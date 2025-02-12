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Реал или Барселона? Крупский назвал клуб своей мечты

Премьер-лига

Защитник был бы не против поиграть в Испании

Реал или Барселона? Крупский назвал клуб своей мечты

фото из свободных источников

Новина українською

Фланговый защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который недавно подписал контракт с "Металлистом 1925" рассказал, в каком клубе в дальнейшем мечтает играть.

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– Какой топ-чемпионат является для вас самым приоритетным?

– Наверное, испанский чемпионат. Думаю, что он для меня больше всего подходит по стилю игры. Там любят играть в пас, очень много интеллектуальных игроков. Там также интересно работают фланги защиты, почти во всех командах. Хотя, думаю, это есть в каждом чемпионате.

– Есть ли у вас конкретный клуб, в котором мечтаете поиграть?

– "Реал" Мадрид! Это клуб – моя мечта. Думаю, что чуть ли не для каждого футболиста.

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Ворскла (Полтава) Реал (Мадрид) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
12.02.2025 в 20:41
Років, через два побачемо, що підходить,; судячи з Інтерв'ю , дуже "інтелектуальний" гравець,; Д,Ш і т.д,;
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Комментарии 6
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Kalina ua (Sumy)
12.02.2025 в 20:41
Років, через два побачемо, що підходить,; судячи з Інтерв'ю , дуже "інтелектуальний" гравець,; Д,Ш і т.д,;
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2025 в 20:16
ленин, твоя мечта - фк броневичок
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3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 20:20
Це твій рівень, ждун...
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0
2
aleks68
12.02.2025 в 20:12
мечты идиота
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 20:21
Хто не мріє - той не п'є "шампанського"....
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aleks68
12.02.2025 в 20:31
он мог играть в Европе,МЛС,динамо или шахтёре.выбрал первую лигу металлист 1925-клуб ничего не выигрывавший и неизвестно сколько протянет.теперь пусть мечтает
 
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