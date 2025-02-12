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"Продолжаем работать", - гендир Кривбасса обещает болельщикам новые трансферы
А еще Владимир Баенко рассказал о подписании Фердинанда Икенны
Фото: УПЛ ТБ
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко поделился своими мыслями относительно подписания
- Владимир Владимирович, каковы условия соглашения с футболистом?
– Фердинанд присоединился к нам на правах бесплатной аренды к лету с опцией выкупа. Опять же, повторюсь, у нас есть время, чтобы футболист интегрировался в нашу команду и понял все требования тренерского штаба. У него есть все характеристики для того, чтобы спрогрессировать в Кривбассе. Он быстрый, агрессивный и динамичный опорный полузащитник.
После того, как из "Кривбасса" ушел Джихад Бизимана, мы искали на эту позицию игрока и нашли более молодого и более быстрого футболиста. Поэтому у нас есть время, чтобы оно интегрировалось и раскрылось в нашей команде.
– Фанам "Кривбасса" ждать новых трансферов в ближайшее время?
– Да, болельщикам еще нужно ждать трансферов, ведь они еще не закончились, мы продолжаем работать. Мы работаем всегда, каждый день и это не зависит от трансферного окна – мы постоянно в поиске новых игроков. Есть стратегия, философия и задачи, поставленные президентом клуба. Поэтому мы работаем в этом направлении и будем работать дальше.
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