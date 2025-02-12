Борьба за выживание в УПЛ: кто покинет элиту, а кто сохранит прописку?

Сезон 2024/25 УПЛ близок к возобновлению, а с ним возвращается и интрига в борьбе за выживание. Команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, будут прилагать максимальные усилия, чтобы сохранить место в элите украинского футбола.

Но удастся ли им это? Некоторые клубы считают, что могут быть спокойны, поскольку находятся вне зоны вылета. Однако даже команда с девятого места потенциально может понизиться в классе.

Расстояние по позициям, а не по очкам

Команды, занимающие 9-12-е места, находятся в непосредственной близости к зоне вылета и должны быть максимально внимательными в последних турах. В такой ситуации действует простая математика: всего три очка разделяют "Верес" (девятое место) и "Левый Берег" (14-е место). В таких условиях мотивация аутсайдеров часто оказывается выше, чем у середняков, которые могут чувствовать обманчивую безопасность. "Верес", например, может недооценить конкурентов, которые сделают все возможное, чтобы избежать переходных матчей.

"Верес"

Ровенский клуб занимает девятое место, имея в активе 19 очков, но его позиция совсем не такая надежная, как кажется. Последние два тура УПЛ перед перерывом были для "Вереса" провальными: сначала команда, оставшись в меньшинстве, была разгромлена "Карпатами" (5:0), а затем на выезде минимально уступила лидеру чемпионата. В равном матче "Динамо" взяло три очка благодаря классу.

После этой неудачной серии чемпионат ушел на паузу, а команда провела несколько товарищеских встреч. Стоит отметить прогресс в атаке: если в рамках УПЛ "Верес" в среднем забивает один гол за игру, то в зимних спаррингах забил 12 мячей в 6 матчах (два в среднем за игру).

"Верес" летом усилил центр поля, подписав полузащитника "Колоса" Игоря Харатина на правах свободного агента. Если команда продолжит наигрывать атакующие схемы и грамотно проведет ближайшие матчи против прямых конкурентов, шансы остаться в элите у нее довольно неплохие.

"ЛНЗ"

"ЛНЗ", имеет 19 очков и занимает десятое место. Черкасская команда пыталась действовать в атакующем стиле под руководством Карраско, однако в обороне было немало проблем – 26 пропущенных мячей в 18 турах не является солидным показателем. Форма перед зимней паузой оставляла желать лучшего: пять матчей без побед, причем большинство – против прямых конкурентов. Неудивительно, что Карраско в конце концов покинул "ЛНЗ" с тренерским штабом, и причиной отставки испанца были не только результаты, но и определенные психологические проблемы в команде. Финальной точкой перед отставкой стало поражение в матче с "Левым берегом" (1:3).

"ЛНЗ" вернул к работе Романа Григорчука, и опытный специалист доволен тем, что видит в своем новом клубе.

"Общее впечатление от первого общения с руководством было положительным и перспективным. Даже больше, чем перспективным. Я увидел, что у людей есть большие цели и амбиции в футболе, и они четко понимают, как их достигать. Для этого обязательно нужны время, системность и постепенность".

Черкащане солидно усилили состав: из "Кривбасса" за 500 тысяч евро был приобретен защитник Александр Драмбаев – крайне важное подписание, учитывая проблемы команды в обороне. Также к команде присоединились два полузащитника из "Полесья" – Танковский и Кушниренко. Оба перешли на правах свободных агентов. Очевидно, что тренерский штаб и руководство заинтересованы в улучшении турнирного положения команды.

"Колос"

Имея 18 очков, "Колос" занимает 11-е место. Команда чаще других играет вничью – 9 раз за сезон, что является самым высоким показателем в лиге. "Колос" – одна из тех команд, которые демонстрируют сдержанный футбол. Тренерский штаб делает акцент на аккуратной игре и контроле ситуации на поле, уделяя большое внимание обороне. В таком стиле есть как плюсы, так и минусы. Основной недостаток в том, что команда вряд ли сможет подняться выше середины таблицы. В то же время среди преимуществ – стабильность: "Колос" вряд ли окажется в зоне переходных матчей или вылета.

Руководство и тренерский штаб понимают необходимость усиления. В январе клуб подписал нападающего "Ворсклы" Николая Ковталюка, который перешел на правах свободного агента и попытается помочь команде стать результативнее. Также была укреплена оборона – команду пополнили два защитника: один вернулся из аренды, другой приехал из чемпионата Румынии. С таким подходом "Колос" должен сохранить позиции выше опасной зоны, но проблема реализации моментов в атаке остается открытой.

"Ворскла"

Полтавская "Ворскла" с 16 очками занимает 12-е место и находится на грани зоны переходных матчей. Слабая оборона (25 пропущенных мячей) и нестабильные результаты требуют от команды серьезных изменений. Для сохранения места в УПЛ "Ворскле" нужно срочно наладить игру в защите и набирать очки в последних турах. Это и является главной задачей Юрия Максимова, который возглавил "Ворсклу" в конце октября.

Зона переходных матчей

Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, по итогам сезона сыграют в переходных матчах за право остаться в Премьер-лиге. Сейчас в этой зоне находится дебютант УПЛ – "Левый Берег". Киевляне проводят свой первый сезон в высшем дивизионе и после 17 туров имеют в активе 16 очков, занимая 13-е место. В зимнее трансферное окно "Левый Берег" сделал акцент на усилении атаки, подписав двух нападающих. Это оправданный шаг, ведь команда забила всего 9 мячей в 17 турах – худший показатель в лиге. Однако для успешного завершения сезона нужно не только улучшить реализацию, но и укрепить оборону.

Еще один столичный клуб, "Оболонь", который вернулся в УПЛ после перерыва, испытывает серьезные трудности в текущем сезоне. Имея 14 очков, команда занимает 14-е место, что также предполагает участие в переходных матчах. Нестабильные результаты и проблемы в атаке (10 забитых мячей при 29 пропущенных) заставляют тренерский штаб искать оперативные решения и тактические коррективы. Важно понимать, что эти показатели не слишком отличаются от конкурентов. По количеству пропущенных голов хуже только "Ингулец", который занимает последнюю строчку.

Зона прямого вылета

Одесский "Черноморец", клуб с богатой историей, переживает непростые времена. После 17 туров команда имеет 12 очков и занимает 15-е место, что означает прямой вылет из Премьер-лиги. Это худший результат за последние годы.

Слабая оборона и недостаточная результативность стали ключевыми причинами нынешнего положения. Для спасения одесситам необходимо кардинально изменить игру и выдать серию положительных результатов. Клуб с такой историей и преданной фанатской базой не должен покидать элитный дивизион, но такова реальность. К сожалению, шансы на улучшение игры и турнирного положения крайне малы.

Замыкает турнирную таблицу "Ингулец", который после 16 матчей набрал лишь 9 очков. Команда демонстрирует худшие показатели как в атаке, так и в обороне (разница мячей 12-31), и из-за проблем со своим стадионом играет только на выезде. Шансы на сохранение места в УПЛ минимальны – для этого нужно не только резко улучшить игру, но и надеяться на осечки конкурентов. Однако слишком много очков потеряно в первой части сезона, а конкуренция в борьбе за выживание очень высока. "Ингульцу" банально может не хватить ни сил, ни класса, чтобы остаться в элите.

Борьба за выживание в УПЛ обещает быть напряженной до самого конца сезона. У каждой из команд есть свои сильные и слабые стороны, но всех их объединяет одно – стремление сохранить место в высшем дивизионе. Большинство клубов прилагают максимум усилий для улучшения игры и подъема в таблице. Однако успех будет зависеть от многих факторов: качества подготовки, тактических решений тренерского штаба, морального духа игроков и, конечно же, поддержки болельщиков. Нам остается лишь запастись терпением и следить за интересной второй частью сезона УПЛ.

Фото: ФК ЛНЗ, ФК Лівий берег, UA-Футбол