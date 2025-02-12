Черноморец не доиграл матч с грузинской Дилой из-за конфликтов с соперником

Одесский "Черноморец" уже второй раз на сборе в Турции попадает в казусную ситуацию. После преждевременно остановленного спарринга с "Кишвардой" , когда венгерская команда покинула поле в знак протеста против пенальти в свои ворота, одесская команда не доиграла и контрольную игру и против грузинской "Дилы".

Как рассказывает пресс-служба одесского клуба, "матч после первого тайма было решено не продолжать из-за немалого количества конфликтов между игроками, и чтобы поберечь футболистов команды".

Также отметим, что первый тайм закончился со счетом 1:1.

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"Моряки" открыли счет на 29-й минуте (Скиба), на 42-й пропустили ответный мяч - 1:1.