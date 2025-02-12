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Черноморец не доиграл матч с грузинской Дилой из-за конфликтов с соперником
Уже не первый конфуз в матчах одесской команды
Фото: ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" уже второй раз на сборе в Турции попадает в казусную ситуацию. После
Как рассказывает пресс-служба одесского клуба, "матч после первого тайма было решено не продолжать из-за немалого количества конфликтов между игроками, и чтобы поберечь футболистов команды".
Также отметим, что первый тайм закончился со счетом 1:1.
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"Моряки" открыли счет на 29-й минуте (Скиба), на 42-й пропустили ответный мяч - 1:1.
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