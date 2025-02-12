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Знакомая тема. Бабич рассказал, почему разгорелся скандал в матче Черноморца с Дилой

Премьер-лига

И такое бывает на сборах…

Знакомая тема. Бабич рассказал, почему разгорелся скандал в матче Черноморца с Дилой

instagram.com/fcchornomorets

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Чуть больше трех недель продолжался тренировочный сбор одесского "Черноморца" в Турции. Ежедневные тренировки подопечные Александра Бабича чередовали с контрольными матчами с соперниками из разных стран. Сегодня в последнем из них в роли спарринг-партнера выступил представитель чемпионата Грузии - "Дила" из Гори.

Первая половина поединка завершилась вничью 1:1, а вот вторую было решено не проводить. Дело в том, что во время игры градус страстей на поле стал настолько высоким, что стычки начали возникать все чаще и чаще. Вскоре после того, как за три минуты до конца первого тайма грузины счет сравняли, между футболистами обеих команд началась потасовка. Чтобы обмен тумаками не завершился серьезными травмами, тренерскими штабами и было решено прекратить матч, не проводя второй тайм.

В первой его половине счет открыл одессит Евгений Скиба, отличившийся результативным ударом головой на 29-й минуте. За оставшееся до перерыва время грузинам удалось восстановить равновесие, на 42-й минуте установив, как оказалось, итоговый результат этого сокращенного поединка.

– Следует сказать, что у "Дилы" командочка неплохая, – поделился впечатлениями с корреспондентом UA-Футбол наставник "моряков" Александр Бабич. – В их составе играют шесть бразильцев, а главным тренером является португалец. А что касается страстей, разгоревшихся в матче, то в этом виноват арбитр. Он вовремя их не гасил желтыми карточками за фолы, и это привело к такому финалу.

Гасить эмоции, которые привели к драке, футболисты "Черноморца" и "Дилы" имели возможность в двусторонних играх, проведенных сразу же после скандального спарринга.

Завтра вечером "Черноморец" покинет Турцию и вылетит в Молдову, откуда автобусом доберется до родного города.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 20:25
Бабича не зрозуміти... Коли суддя в Олександрії почав костоломам Чорноморця давати гірчичники -- репетував, тут суддя не дає -- теж погано....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 20:25
Бабича не зрозуміти... Коли суддя в Олександрії почав костоломам Чорноморця давати гірчичники -- репетував, тут суддя не дає -- теж погано....
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0
2
sasha100 (toronto)
12.02.2025 в 20:04
По моему Бабич готовит команду боксеров)))
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