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Молдова и Грузия. Александрия провела два спарринга за день

Премьер-лига
Обновлено

Горожане продолжают подготовку

Молдова и Грузия. Александрия провела два спарринга за день

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В вторник, 12 февраля, "Александрия" провела на сборах в Турции сразу два спарринга.

Утром команда Ротаня встречалась с молдавским "Петрокубом". Матч получился боевым и закончился со счетом 2:2, а за горожан забивали Даниил Скорко и Юрий Копына.

Ну а вечером "горожане" встречались с грузинской "Иберией". В этом матче также было забито 4 гола, правда три из них забила украинская команда. Итоговый счет – 3:1 с голом Безерры и дублем Филиппова.

Свой последний матч на зимних сборах в Турции "Александрия" проведет 15 февраля против "Риги".

"Александрия" - "Петрокуб" (Молдова) 2:2

Голы "Александрии": Скорко, Копына

Стартовый состав "Александрии": Шевченко, Логинов, Матвиив, Малько, Скорко, Шостак, Смирный, Матеус, Беляев, Галоян, Кулаков

Запасные: "Александрии": Долгий, Макаренко, Копына

"Александрия" - "Иберия" (Грузия) 3:1

Голы "Александрии": Безерра, Филиппов - 2

Стартовый состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Ндика, Кравченко, Шепелев, Калюжный, Мишнев, Цара, Безерра, Филиппов

Запасные: "Александрии": Долгий, Макаренко, Копына, Матвиив, Малько, Матеус, Галоян

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