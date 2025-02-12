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Молдова и Грузия. Александрия провела два спарринга за день
Горожане продолжают подготовку
fco.com.ua
В вторник, 12 февраля, "
Утром команда Ротаня встречалась с молдавским "Петрокубом". Матч получился боевым и закончился со счетом 2:2, а за горожан забивали Даниил Скорко и Юрий Копына.
Ну а вечером "горожане" встречались с грузинской "Иберией". В этом матче также было забито 4 гола, правда три из них забила украинская команда. Итоговый счет – 3:1 с голом Безерры и дублем Филиппова.
Свой последний матч на зимних сборах в Турции "Александрия" проведет 15 февраля против "Риги".
"Александрия" - "Петрокуб" (Молдова) 2:2
Голы "Александрии": Скорко, Копына
Стартовый состав "Александрии": Шевченко, Логинов, Матвиив, Малько, Скорко, Шостак, Смирный, Матеус, Беляев, Галоян, Кулаков
Запасные: "Александрии": Долгий, Макаренко, Копына
"Александрия" - "Иберия" (Грузия) 3:1
Голы "Александрии": Безерра, Филиппов - 2
Стартовый состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Ндика, Кравченко, Шепелев, Калюжный, Мишнев, Цара, Безерра, Филиппов
Запасные: "Александрии": Долгий, Макаренко, Копына, Матвиив, Малько, Матеус, Галоян
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