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Хацкевич: Так нагло, как Деметрадзе, в Динамо себя никто не вел

Премьер-лига
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Пришлось даже принимать меры

Хацкевич: Так нагло, как Деметрадзе, в Динамо себя никто не вел

фото из свободных источников

Новина українською

Известный в прошлом хавбек "Динамо" Александр Хацкевич высказался о своем одноклубнике Георгии Деметрадзе.

"Не знаю, откуда у Георгия это появилось, он поначалу был очень скромным. Видно, оторвался от земли, почувствовав, что Каха взял его под свое покровительство. Со временем, когда он увидел, что слова до Жоры не доходят, пришлось применить силу. И дело не в игре, скажем, не в том, что Деметрадзе не забил Бартезу. Это бывает.

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Не нравилось, как Георгий себя вел в быту, скажем, высокомерно разговаривал с официантками на базе в Конче-Заспе. "Принеси мне это", "я это не буду" и так далее. Раз ему замечание сделал, второй раз. Пришлось применить более действенные методы.

Разные парни приходили в "Динамо", но так нагло, как Жора, не вел себя никто. Объяснил на правах старшего, что в команде нужно уважать не только футболистов, но и персонал, который обслуживает. Главное, что после физического контакта Жора понял, как нужно себя вести. Мы после этого нормально общались", — сказал Хацкевич.

Напомним, что Деметрадзе за "Динамо" в 2000 году, а уже через год был продан в "Реал Сосьедад". В составе киевлян забил 15 мячей в 26 матчах чемпионата Украины.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев) Георгий Деметрадзе
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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