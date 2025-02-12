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Разошлись миром с норвежцами. Кривбасс провел свой последний спарринг в Турции
Боевая ничья 2:2
fckryvbas.com
В среду, 12 февраля, "
Несмотря на активное начало от норвежцев, "Кривбасс" постепенно перехватил инициативу и к перерыву забил два сухих гола - отличились Егор Твердохлеб и Иван Дибанго.
А вот второй тайм прошел в зеркальном стиле – уже "Кривбасс" лучше начал тайм, но свои моменты не реализовал. А вот норвежцы в середине тайма переломили игру и смогли сравнять счет. Итоговая ничья 2:2.
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Теперь криворожская команда возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат.
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