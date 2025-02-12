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Разошлись миром с норвежцами. Кривбасс провел свой последний спарринг в Турции

Премьер-лига
Обновлено

Боевая ничья 2:2

Разошлись миром с норвежцами. Кривбасс провел свой последний спарринг в Турции

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 12 февраля, "Кривбасс" провел свой заключительный спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником команды Вернидуба был норвежский "Согндал".

Несмотря на активное начало от норвежцев, "Кривбасс" постепенно перехватил инициативу и к перерыву забил два сухих гола - отличились Егор Твердохлеб и Иван Дибанго.

А вот второй тайм прошел в зеркальном стиле – уже "Кривбасс" лучше начал тайм, но свои моменты не реализовал. А вот норвежцы в середине тайма переломили игру и смогли сравнять счет. Итоговая ничья 2:2.

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Теперь криворожская команда возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат.

"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Согндал" (Согндалсфьера, Норвегия) 2:2
Голы: Егор Твердохлеб, 19 (1:0), Иван Дибанго, 38 (2:0), Эммануэль Менса, 65 (2:1), Вегард Хаген, 66 (2:2).
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