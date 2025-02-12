"Кто выживет, тот будет играть". Экс-хавбек Динамо рассказал о нагрузках Лобановского

Известный в прошлом хавбек " Динамо " Александр Хацкевич вспомнил о нагрузках, которые давал команде Валерий Лобановский.

– Когда Лобановский возвращался с Ближнего Востока, футболисты ожидали встретить деспота. Но опасения, как можно понять, не оправдались.

– В Руйте у нас с первого дня было по три тренировки: пробежка к завтраку, тренировка после завтрака и вечернее занятие. Когда на пятый-шестой день начали ныть, что тяжело, Демьяненко сказал, что мы уже работаем более систематизировано. "Когда мы были молодыми, кое-какие опыты Валерий Васильевич на нас еще проводил", – говорил Анатолий Васильевич. Уже позже, познакомившись с Владимиром Мунтяном и Владимиром Онищенко, понял, что нам по сравнению с ними было совсем легко. На них Зеленцов, Базилевич и Лобановский проводили эксперименты – кто выживет, тот будет играть. Наше поколение, можно сказать, воспользовалось этими наработками.

– Каладзе на первом сборе в Ялте вроде бы терял сознание.

– Да, конечно, что легко тоже не было. На первом сборе в Руйте каждый из нас мечтал только об одном – добраться до кровати. Не было даже желания и сил идти обедать. Изменилось все: объемы, интенсивность тренировок. Когда Лобановский пришел, то сказал: "Современный футбол – хорошо. Но мы не сможем победить "Реал" за счет класса. Прежде всего должны всех перебегать". Впрочем, бегать можно научить любого. Считаю, что мы заиграли, поскольку у команды был очень высокий интеллект, хорошая техническая выучка, каждый игрок дополнял друг друга.

Вот Каха, когда пришел, сначала не мог выдерживать нагрузок. Но сразу было видно, что это игрок, что он быстро учился, у него сильная техническая подготовка. Каладзе было тяжело еще и потому, что он попал под эти нагрузки летом, под жару. У нас уже был определенный фундамент и мы переносили нагрузку легче. Новичкам выдерживать эту неспециальную работу, которой давалось очень много, было слишком сложно. Не каждый выдерживал. Помню, как к нам приехал парень из московского ЦСКА. На третий день он вставил палец в дверь и этой дверью, чтобы травмироваться. "Больше так не могу. Я хочу с мячом работать. А три дня на мяч не было и намека", – говорит. "Потерпи, еще четыре дня и увидишь мяч", – утешаем. Думаю, понимаете, что эти нагрузки тяжело давались не только физически, но и психологически.