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Шахтер - РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Шахтер - РФШ. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 13 февраля "Шахтер" проведет товарищеский матч во время второго этапа сборов. Подопечные Марино Пушича сыграют с чемпионом Латвии - РФШ.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.

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Напомним, ранее "Шахтер" обыграл в спарринге молдавский клуб "Зимбру" (3:0).

Товарищеский матч
13.02.2025
"Шахтер" 16:00 РФШ
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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