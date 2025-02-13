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Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов
При этом он уверен, что киевский клуб удержит первое место в чемпионате
ТК Футбол 1/2/3
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо дал свою оценку нынешнему положению дел в столичной команде.
"Не совсем понимаю, почему президент клуба не продает игроков, которых, по логике, продавать вроде бы пора уже. Возможно, он рассчитывает на то, что через какое-то время они будут стоить дороже? Ну ему виднее. В любом случае, если раньше я еще говорил, что чемпионат только в разгаре и еще рано говорить о чьих-то шансах на чемпионство, то сейчас уже практически не сомневаюсь, что "Динамо" удастся удержать первое место. И из-за того, что гандикап слишком уж большой, и вследствие того, что "Шахтер" покинули сразу несколько опытных футболистов. Ну и, наконец, потому, что остальные команды по своему нынешнему уровню просто не дотягивают до того, чтобы создать "Динамо" серьезные проблемы. При этом далек от мысли, что динамовцам будет просто.
Продажа Бущана? Только официальные игры покажут, насколько уход Георгия стал для "Динамо" критичным. Возможно, Нещерет уже и созрел для того, чтобы заменить Бущана и стать вратарем номер один, а осознание того, что за тобой никого нет, станет дополнительным мотивирующим фактором", - считает Йожеф Йожефович.
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