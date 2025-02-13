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Оболонь - Решица. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Оболонь - Решица. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" сыграет контрольный поединок на зимних сборах в Турции. Соперником "пивоваров" будет румынский клуб "Решица".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Оболони".
Товарищеский матч
13.02.2025
"Оболонь" 14:00 "Решица"
Трансляция - YouTube-канал "Оболони"
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