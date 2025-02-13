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Хацкевич раскрыл причины провала испанского форварда Соля в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Форвард не смог раскрыть свой потенциал в киевском клубе

Хацкевич раскрыл причины провала испанского форварда Соля в Динамо

Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, почему в расположении "бело-синих" не заиграл испанский форвард Фран Соль.

– После ухода Мбокани "Динамо" остро ощущался дефицит забивного центрфорварда. Казалось, что проблему может устранить Фран Соль. Но он тоже в Киеве не заиграл.

– Франа взяли по моему предложению. Однако парню банально не повезло. Вспомните, как он дебютировал: гол в ворота "Олимпиакоса" в Лиге Европы, гол "Заре" в чемпионате, а затем третья игра в Чернигове и тяжелая травма ключицы. Это был тот нападающий, который нам нужен. Соль немного бегал, не прессинговал, как Беседин. Однако Артем в 25 матчах забивал пять-шесть мячей. Этого мало. Но с Солем нам тоже не повезло: сначала ключица, потом на сборах рвал заднюю поверхность бедра. Однако это был тот футболист, который мог поставить концовку. У него были такие черты, которых после Мбокани не имел никто, – сказал Хацкевич для Sport.ua.

Напомним, что Соль перешел в Динамо в январе 2019 года с нидерландского Виллем II за 3,5 миллиона евро. В составе киевлян форвард провел 23 поединка, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев) Фран Соль
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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