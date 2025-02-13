Гендиректор Карпат рассказал, кто был инициатором объединения с Рухом

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол сообщил, что первый шаг по сделке с "Рухом" сделал основатель львовской команды Григорий Козловский.

- Идея объединения усилий где-то висела в воздухе. Но когда и кто был ее инициатором? Кто сделал первый шаг?

- Первый шаг сделал Григорий Петрович Козловский. Когда – не могу вам точно сказать, потому что я так понимаю, что был определенный диалог между президентами, а я в этой истории оказался уже перед финишной прямой.

- Не могу не спросить: кто придумал публиковать эту новость 31 декабря, чтобы всех возмутить.

- С моей стороны будет не очень искренне и красиво говорить, кто это. Я с вами согласен, что, может, где-то немного поспешно было сделано заявление, что надо было отработать все до деталей, а потом давать людям информацию.

- Сейчас уже сделка закрыта?

- Фактически да. Нам осталось узнать, как мы сможем работать вместе в детско-юношеском секторе. И это должен нам сказать регулятор - что вот это вы можете делать, вот это не можете.

- Мы правильно понимаем, что это соглашение охватывало по сути трансферы, переходы четырех игроков уже сейчас и летом еще двух – не больше и не меньше?

- Да, пока что так.

- Но в целом оно может модифицироваться, наверное, в зависимости от развития ситуации с детско-юношеским футболом?

- Детско-юношеский – это отдельно. Не знаю, насколько можно его притягивать к игрокам первой команды, – рассказал Русол.