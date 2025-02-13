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Дибанго - о 2:2 с норвежцами: Сейчас важнее наша игра, а не результат на табло
Защитник "Кривбасса" оценил ничью в последнем спарринге на сборе
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго прокомментировал ничью в заключительном контрольном матче испанских сборов с норвежским "Согндалем" (2:2).
- Ничья 2:2 - какой это результат для "Кривбасса"?
- Я бы не назвал этот результат неудачным. Ведь это сборы. Самое важное сейчас - наша игра, а не результат на табло. Для нас этот спарринг - повод задуматься над собственными ошибками и проанализировать их, и быть готовыми к официальным поединкам.
- По моему мнению, сегодня было два разных тайма. Согласен, что до перерыва игра давалась больше?
- Так бывает, это футбол. Футбола без ошибок не бывает. Если не делаешь ошибок, то ты не будешь расти и совершенствоваться, поэтому смотрим вперед с оптимизмом.
- Как оценишь испанские сборы для "Кривбасса"?
- Во время подготовки мы работали над тем, чтобы построить как следует нашу игру, ментально подготовиться ко второй части сезона УПЛ. Уверен, зимние сборы в Испании помогут нашей команде во всех аспектах, - сказал Дибанго.
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