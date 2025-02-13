Контрольный матч. Шахтер – РФШ 3:1. Уверенная победа с дебютным голом 18-летнего бразильца

В контрольном матче встречались "Шахтер" и РФШ. Латвийская команда две недели назад в Лиге Европы играла против "Динамо", поэтому у украинских болельщиков была возможность познакомиться с этим соперником.

Этой зимой футболисты РФШ сыграли два официальных матча Лиги Европы УЕФА: победили нидерландский "Аякс" (1:0) и уступили киевскому "Динамо" (0:1). Также рижская команда провела шесть спаррингов и пять выиграла. Напомним, что свой прошлый контрольный матч "Шахтер" выиграл. Подопечные Пушича разгромили "Зимбру" – 3:0.

Обращаем внимание на появление в стартовом составе "Шахтера" двух новичков. С первых минут сегодня вышли центральный защитник Диего Арройо и нападающий Кауан Элиас.

Очень быстро украинцы смогли открыть счет. Педриньо перехватил мяч на чужой половине, вошел в штрафную и ассистировал Шведу. Марьян забил в пустые ворота – 1:0. После гола "горняки" продолжали контролировать мяч, а латвийцы не могли выйти из защиты. В середине первой половины встречи подопечные Пушича увеличили свое преимущество. После передачи Шведа Элиас элегантно в касание переправил мяч в ближний угол – 2:0. Дебютный гол для 18-летнего новичка "Шахтера". В первом тайме "Шахтер" воспользовался ошибками соперника в защите и обеспечил себе комфортное преимущество.

После перерыва Марино Пушич решил оставить на поле только Матвиенко, а остальных футболистов своей команды заменил. В начале второго тайма мог сокращать отставание в счете Талла, но он с выгодной позиции пробил выше ворот. Следует отметить достаточно уверенную игру резервистов украинской команды. На 65-й минуте счет стал разгромным. После подачи Конопля головой в дальний угол пробил Траоре – 3:0. На последней минуте гол престижа забил Деркач - 3:1.

В итоге, более чем убедительная победа "Шахтера".

Контрольный матч

"Шахтер" - РФШ 3:1

Голы: Швед (3), Элиас (28), Траоре (65) - Деркач (90)

"Шахтер" (1-й тайм): Ризнык - Тобиас, Бондар, Арройо, Азаров - Марлон, Швед, Бондаренко, Педриньо (Матвиенко, 28), Кевин - Кауан Элиас

"Шахтер" (2-й тайм): Фесюн – Педриньо, Грамм, Фарина, Конопля – Назарина, Матвиенко, Глущенко – Невертон, Траоре, Цуканов (Канте, 82)

РФШ (стартовый состав): Ондоа – Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс, Паныч, Карасима, Икауньекс, Талла, Одишария, Лемаич