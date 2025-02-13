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"Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
Не получается форварду раскрыть потенциал
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший полузащитник и тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил ход карьеры нападающего киевлян Владислава Супряги.
"Влад - это сказка с печальным окончанием. В конце концов, для футболиста, пока он еще играет, не закончилось ничего. Но Хацкевич х***вый, Михайличенко и Луческу - такие же. Теперь х***вый Бартулович? И только Влад хороший.
Давно говорю, что этому парню надо разобраться в себе. Или его так преподнесли, что он до сих пор не способен реально оценить свои возможности, или я не знаю. Не исключаю, что это такой уровень, такой интеллект игрока.
У Супряги есть сильные черты, как на свой возраст он рано повзрослел, выделялся физическими данными. Влад стал чемпионом мира-2019 среди юношей. На том же чемпионате выступал Эрлинг Холанд, забил в одном матче девять мячей, но даже не вышел из группы. Но чувствуете нынешнюю пропасть между Холандом и Супрягой?" - сказал Хацкевич.
Сейчас Супряга играет в аренде за "Зарю". До этого Владислав выступал на правах аренды за "Днепр-1" и "Сампдорию".
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