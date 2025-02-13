Сопко: Парадоксально, когда у Шахтера, который ставит высокие цели, лучший в составе - вратарь

Экс-защитник "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Александр Сопко поделился своим мнением относительно признания голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка лучшим игроком команды в 2024 году по версии болельщиков.

"Парадоксально выглядит то, что у команды, которая ставит перед собой высокие задачи, исповедует атакующий футбол, большую часть времени проводит на чужой половине поля, лучшим игроком года по версии болельщиков становится вратарь. Но это еще раз подчеркивает те противоречия, которые на сегодняшний день существуют у "Шахтера" - игра в обороне не налажена и требует другой организации, а возможно и других игроков. На таких недостатках игры в обороне как раз и может проявить себя голкипер, может развиваться.

У Ризныка постоянная практика, он все время в игре, в еврокубковых матчах действительно становится половиной команды. Он попал в эту волну и переплавил всю свою практику во вратарский потенциал. Соответственно, не зря получил хорошую прессу и уже совсем другую себестоимость. Для игры современного вратаря у него есть все данные - хорошая реакция, физические данные, достаточно прыгучий, хотя и не такой высокий, как Трубин. Не боится играть на выходах, что в современном футболе является примером игры вратарей старой школы, когда они были хозяевами и во вратарской.

Также Дмитрий хорошо играет ногами, иногда даже команда злоупотребляет этим его качеством, что в определенной степени даже не то чтобы подставляет Ризныка, но загоняет его в сложную ситуацию - игроки снимают с себя ответственность и сами не хотят искать варианты продолжения игры вперед. Как парадокс, он в этой ситуации становится едва ли не лучшим плеймейкером, разыгрывающим мяч сзади. В то же время Ризныку надо, на мой взгляд, быть жестче со своими защитниками, центральными прежде всего, и управлять ими еще до того, как развивается чужая атака, поскольку игроки часто занимают робкую, пассивную позицию и боятся брать на себя больше, чем положено по стандарту", - сказал Сопко.