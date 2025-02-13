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Русол рассказал о принципах своей работы в Карпатах
Хорошее разъяснение
Фото: ФК Карпати Львів
Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол ответил на вопрос относительно своих обязанностей во львовском клубе.
"Первый момент - или это протокол, или это закон, или ценность, через которые я персонально и команда в "Карпатах" хотим пропускать каждое решение. Я хочу это подчеркнуть большими буквами.
Есть такой термин intentionality. Одним словом трудно перевести - это попытка выполнять действие с очень четким намерением. То, что мы делаем и будем делать в "Карпатах" - чтобы каждое наше действие имело под собой намерение, через это действие мы должны достичь своей цели. Я буду требовать этого от себя и всех подчиненных.
Это очень важный компонент, потому что у нас очень часто усилия измеряются часами работы в офисе или на футбольном поле. Иногда это не совсем верно, потому что главным должно быть то, какое ты намерение преследуешь, когда принимаешь решение", - сказал Русол.
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