Русол рассказал о принципах своей работы в Карпатах

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол ответил на вопрос относительно своих обязанностей во львовском клубе.

"Первый момент - или это протокол, или это закон, или ценность, через которые я персонально и команда в "Карпатах" хотим пропускать каждое решение. Я хочу это подчеркнуть большими буквами.

Есть такой термин intentionality. Одним словом трудно перевести - это попытка выполнять действие с очень четким намерением. То, что мы делаем и будем делать в "Карпатах" - чтобы каждое наше действие имело под собой намерение, через это действие мы должны достичь своей цели. Я буду требовать этого от себя и всех подчиненных.

Это очень важный компонент, потому что у нас очень часто усилия измеряются часами работы в офисе или на футбольном поле. Иногда это не совсем верно, потому что главным должно быть то, какое ты намерение преследуешь, когда принимаешь решение", - сказал Русол.