"В прессе было очень много разогрева этой истории", - в Карпатах объяснили подписания игроков Руха

Генеральный директор " Карпат " Андрей Русол объяснил переходы футболистов "Руха" в расположение "зелено-белых".

– Фамилии этих переходящих игроков сразу проговаривались? Знали ли они, что входят в планы владельцев "Руха" и "Карпат"? Потому что мы слышали, что Сыч, возможно, не был уверен, переходить ли.

– Мне очень трудно сказать, знали они об этих планах или нет, на каком этапе их сообщили. Думаю, это уже не столь важно, потому что все ребята оказались в "Карпатах". В печати было очень много разогрева этой истории, очень много слов, например, что Сыч категорически не хочет переходить в "Карпаты". Это неправда.

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Футболисты – это люди. Ты не можешь прийти и сказать: "Давай, вот "Карпаты" - ты пошел в "Карпаты", подписал бумаги. Это процесс. Мы встречались, общались с ними, рассказывали о нашем проекте. И этот процесс занял время. Кто скорее ответил согласием, кто чуть дольше.

– Одна история – это в "Карпаты", другая – из "Карпат", причем из "Карпат" пошли также в "Рух". Это тоже по этому соглашению?

– Что касается Тлумака и Рябова – мы просто договорились, что даем ребятам свободных агентов и они устраивают свою судьбу сами. И так получилось, что они там оказались. Но это не часть соглашения.