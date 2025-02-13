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"Дали россиянам как следует", - Шаран вспомнил, как игроки Миная в Турции подрались с Шинником
Дело было в феврале 2023 года
Фото: ФК Минай
В февраля 2023 года, на сборах в Турции произошло чрезвычайное событие, которое имело громкий резонанс.
ФК "Минай" во время сбора отличился в дуэли с россиянами из ярославского "Шинника", состоявшейся не на футбольном поле. Украинцы показали представителям страны 404, где раки зимуют.
Об этой истории рассказал Владимир Шаран, который тогда был главным тренером "Миная".
– В тот день у нас был выходной. Я находился в своем номере, который был расположен неподалеку, в соседнем корпусе отеля. Где-то в полночь мне позвонил мой помощник. Услышав звонок, сразу же промелькнула мысль: "Наверное, что-то случилось". Так и оказалось. От помощника узнал о том, что произошла драка с русскими. Я попросил позвать наших ребят из числа самых ярых участников инцидента, чтобы они мне все подробно рассказали.
Вскоре пришло трое – Вишневский, Немчанинов и Колесник. И до сих пор помню, как первый из них уверенно заявил: "Богданович, не переживайте. Мы им дали "оторваться"!" Я ответил: "Ну и молодцы".
С их слов я узнал в подробностях, что и как было. Оказалось, что наши футболисты сидели в холле отеля, когда приехал "Шинник" и поселился в нем же. Ярославцы тогда сильно "поддали", и одному из них стало плохо. Он зашел в туалет в холле и наделал там... соответствующих "дел".
Пришла уборщица-турчанка, однако, увидев содеянное, с отвращением отказалась убирать и начала высказывать россиянину свои мысли относительно его поступка. Случайным свидетелем этого стал Колесник, который как раз тоже зашел в туалет.
По его словам, футболист "Шинника" начал нагло-приказным тоном говорить турчанке: "Ты гавари са мной па-русски, а то я ниче не панимаю!" Уборщица развернулась и пошла прочь, а наш игрок сделал замечание наглецу и сказал: мол, убери то, что натворил. Тот ответил ему в грубой форме, после чего Колесник я-я-як "зарядил" обидчику разочек - и тот упал.
– Похоже, что этот эпизод стал лишь искрой для пламени?
– Именно так. Позже ярославский пьяница поднимался в лифте, где был футболист "Миная". Пахнущий перегаром, он начал угрожать своей компанией и в ультимативной форме призывать к продолжению разборок. Наши ребята пошли на их этаж, где и началась драка.
Как мне рассказали, поспешили туда и мои ассистенты и администратор, которые тоже принимали в ней участие. В первых рядах был Вадим Чернышенко, который сейчас работает в "Левом берегу". Все это происходило в холле третьего этажа.
Стоило кому-то из пьяных вдрызг россиян открыть номер, как он сразу же натыкался на крепкий кулак представителя "Миная". Кто-то из ребят рассказал мне, что в одном из номеров сидел захмелевший до невозможности коренастый футболист (скорее всего, вратарь), который недовольно бормотал: "Че тут делаете?" Ему тоже "зарядили" - и тот аж упал.
Одним словом, наши ребята дали россиянам как следует.
– А как отреагировал на это персонал отеля?
– Приезжала полиция, которая выясняла, что и как, вплоть до самого утра. А между тем россияне рвались драться, но полицейские их заблокировали.
А на следующее утро, когда мы готовились к тренировке, в холле отеля сидели четверо футболистов "Шинника" - все заклеенные, перевязанные, с синяками. Было видно, что пострадали они от наших достаточно серьезно. А у нас все были здоровы, никто не пострадал.
Утром мы провели тренировку – все было по плану. Тогда же нам сообщили, что россияне ждут нас в гостинице. А тут как раз приехал "Кривбасс", который проводил занятия рядом с нами.
Мы предложили криворожанам объединиться, ведь узнали, что "Шинник" позвал на реванш с "Минаем" какую-то другую российскую команду. Словом, начался никому не нужный "детский сад".
– Чем завершилась эта эпопея?
– Нам сказали: в отель после тренировки не возвращайтесь. В это время должны были выселить оттуда всю делегацию "Шинника". Затем мы должны были забрать все свои вещи из отеля и переселиться в другой. Поэтому когда завершилась тренировка, наша команда сидела в ожидании выезда ярославцев где-то час-полтора. Футболисты мне в это время говорят: "Богданович, давайте уже поедем". Но я им ответил, что нужно набраться терпения и отнестись к этому серьезно, тем более что была привлечена полиция.
К тому же информация об инциденте дошла даже до нашего Президента Владимира Зеленского. Полиции мы рассказали, что и как было, - и "Минаю" была выделена охрана. Следующие три-четыре дня, которые оставались до окончания турецкого сбора, наша команда провела в другом отеле в Ларе, который оказался даже лучше того, где жили до этого. "Шинник" же, которого переселили далеко от нас - аж в какой-то поселок под Сиде, - еще продолжал слать угрозы: мол, приедем к вам всем составом на игру и поквитаемся. Их подстрекали на это ярые ярославские фанаты, которые не были готовы прощать своей команде избиения от украинцев. Однако все на этом и закончилось.
Хотя на тренировку и с нее до конца сбора "Минай" ездил в сопровождении полицейской машины, которая двигалась впереди автобуса. Но, к счастью, никаких эксцессов больше не было.
– Поступок "Миная", похоже, не оставил равнодушным никого в Украине. О нем даже пела одна из закарпатских групп.
– Да, я слышал это музыкальное произведение. Группа "Лорд" вспомнила о "Минае" в своих закарпатских коломыйках. Было приятно, что нас не обошли вниманием – ребята это заслужили. А еще в Ужгороде были развешены баннеры с соответствующим одобрительным текстом и изображением нескольких наших футболистов – героев того инцидента. Точно уже не помню, что там было написано. Кажется, что-то вроде: "Дали москалям "оторваться"".
Я рад, что в той дуэли мы победили (смеется). После того случая я понял: с этими ребятами можно решать поставленную перед нами задачу. Так и получилось – по итогам сезона 2022/23 "Минай" занял 8-е место.
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