Карпаты в последнем зимнем спарринге не смогли обыграть Зимбру

В четверг, 13 февраля, " Карпаты " провели свой заключительный спарринг на сборах в Турции. Соперником львовян был молдавский "Зимбру".

"Карпаты" уже на 1-й минуте заработали пенальти, однако удар Полегенько потянул вратарь.

В целом, первый тайм проходил при преимуществе украинской команды и все это вылилось в забитый гол Жана Педрозу головой после навеса от Федора. Тем не менее, "Зимбру" смог отыграться в конце первого тайма.

Второй тайм также пришел при преимуществе "Карпат", но больше команды голов не забили. Итоговые 1:1.

"Карпаты" (Львов) - "Зимбру" (Кишинев, Молдова) 1:1

Голы: Жан Педрозу, 23 – Ордоньес, 43.

Состав "Карпат": Кинарейкин (Домчак, 46), Жан Педрозу, Киричок, Полегенько, Клименко, Танда, Чабан (Чачуа, 82), Федор, Стенио (Резник, 75), Костенко (Шах, 75), Игорь Невес (Булеза, 64)