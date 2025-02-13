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Карпаты в последнем зимнем спарринге не смогли обыграть Зимбру
Ничья 1:1 при преимуществе львовян
fckarpaty.org.ua
В четверг, 13 февраля, "
"Карпаты" уже на 1-й минуте заработали пенальти, однако удар Полегенько потянул вратарь.
В целом, первый тайм проходил при преимуществе украинской команды и все это вылилось в забитый гол Жана Педрозу головой после навеса от Федора. Тем не менее, "Зимбру" смог отыграться в конце первого тайма.
Второй тайм также пришел при преимуществе "Карпат", но больше команды голов не забили. Итоговые 1:1.
"Карпаты" (Львов) - "Зимбру" (Кишинев, Молдова) 1:1
Голы: Жан Педрозу, 23 – Ордоньес, 43.
Состав "Карпат": Кинарейкин (Домчак, 46), Жан Педрозу, Киричок, Полегенько, Клименко, Танда, Чабан (Чачуа, 82), Федор, Стенио (Резник, 75), Костенко (Шах, 75), Игорь Невес (Булеза, 64)
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