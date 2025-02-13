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"Чемпионат мы проиграли не на футбольном поле", - Хацкевич рассказал о своем тренерском периоде в Динамо
Также тренер вспомнил болезненные поражения от Челси в Лиге Европы
Бывший главный тренер "
– О том, что возглавить киевское "Динамо" было вашей мечтой, вы говорили еще тогда, когда находились в статусе играющего тренера "Динамо" минского. Мечта в итоге сбылась. Однако вряд ли таким вы представляли развитие и продолжение…
– Давайте начнем с того, что я, пожалуй, единственный тренер "Динамо", который прошел все ступени – возглавлял команды U19, "Динамо-2" и основу. Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017 году команда под руководством Реброва проиграла "Шахтеру" 13 очков. Мы через год – два. Не сыграв матч против "Мариуполя". Чемпионами мы не стали не на футбольном поле.
Я сразу сказал, что эта команда – не для Лиги чемпионов. Это многим не нравилось, но это было так. Поймите, что Лига чемпионов – это только деньги для клуба. Однако нашим уровнем стала Лига Европы. И там мы чувствовали себя хорошо, два года подряд выигрывали групповой турнир досрочно, за два тура до финиша. Потом проходили 1/16-ю – сначала АЭК, затем "Олимпиакос". А в 1/8 попадали на команды из топ-чемпионатов. При этом с "Лацио" боролись: 2:2 на выезде и 0:2 в Киеве, дважды пропустили после стандартов.
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А с "Челси" все, думаю, понятно. Big difference, большая разница. Согласен, мы проиграли 0:8, но затем "Челси" выиграл Лигу Европы. Нам упрекали, дескать, нас разорвал Оливье Жиру. А он еще после этого пять лет за сборную Франции выступал, играл в финале чемпионата мира. Просто не забивал долго, мы улучшили ему контрактные условия в "Челси". Надо помогать людям.
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